Så godt som all handel med skinn og pels vil bli forbudt i Israel fra desember. Som første land har de forbudt både import og eksport av produkter av dyrehud.

Det vil bare bli tillatt unntak for forskning og visse religiøse plagg.

– Bruk av ville dyrs skinn og pels i moteindustrien er umoalsk og i hvert fall helt unødvendig, sier miljøminister Gila Gamliel som undertegnet forbudet onsdag, i følge avisen Jerusalem Post.

– Plagg av pels kan ikke skjule den brutale drapsindustrien som produserer dette, sa hun også.

Ministeren mente tiltaket ville gjøre israelsk moteindustri mer miljøvennlig. I en melding via Twitter sa Gamliel at pelsindustrien sto bak flere hundre millioner drap på dyr i verden, med ubeskrivelig brutalitet og lidelse som resultat.

– Dette er et historisk tiltak, skrev hun også.

Ikke uventet har avgjørelsen møtt lovord fra dyreaktivister og pelsmotstandere som International Anti-Fur Coalition (IAFC) hvor 40 organisasjoner inngår. De kaller dette en «en historisk dag» og oppfordrer andre land til å følge etter.

Også PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), en av verdens største dyrevernorganisasjoner, sier seg fornøyd med det israelske vedtaket

I 2019 skal den nord-amerikanske delstaten California ha gått til et lignende skritt, men Israel vil være det første landet som forbyr bruken innenfor moteindustrien.

Tiltaket har vært forberedt siden oktober i fjor, skriver den israelske avisa. Naturmyndigheter vil altså ha anledning til å gi unntak, men disse skal være forbeholdt små kvanta til forskning, religiøse klesplagg og tradisjoner.

Det siste kan medføre at for eksempel ortokse jøders runde pelsluer – shtreimel – vil kunne bli produsert også i framtiden.