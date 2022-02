Etter 25 år er saftisen Kjempe-Yes tilbake i iskremdisken under Diplom-Is-paraplyen.

Den ble opprinnelig produsert av Drammens-Is frem til 1997, men da den lokale iskremfabrikken la inn årene i 2005, forsvant den populære saftisen fra markedet.

– Vi er veldig glade for å kunne få muligheten til å produsere denne isen, og håper at gjensynet med Kjempe-Yes vil gi forbrukere gode minner om både Drammens-Is og den saftige klassikeren, sier produktsjef i Diplom-Is, Katharina Belgau Andreassen, i en pressemelding.

Egen Facebook-gruppe

Kjempe-Yes kan minne litt om Diplom-Is sin Lollipop eller Hennig Olsens Frisk-is. Den er lett gjenkjennelig på smak og har en «sorbetaktig» konsistens.

Annonse

På Facebook har flere brukere engasjert seg i å få tilbake isen. Siden "Vi som ønsker saftisen Kjempe Yes tilbake på markedet" har over 25.000 likerklikk, og det har blitt publisert innlegg, bilder og profilramme for å få isen tilbake.

– Etter stor pågang fra forbruker vet vi at denne har vært en etterlengtet is, og at tiden nå er inne for å ta den tilbake. Vi håper og tror dette vil bli en populær is i sommervarmen, sier Andreassen.

Les også: Vi spiser mer is i år enn i fjor

Tre klassikere tilbake på tre år

For tredje året på rad relanserer Diplom-Is en klassiker. Relanseringen av både Kræsj Pink og Drillo-isen ble de mest solgte småisnyhetene i lanseringsåret sitt.

– Det er moro å se hvilket engasjement som kan oppstå rundt iskrem. Da vi så det enorme engasjementet rundt relanseringen av Kræsj Pink, forstod vi at det ligger noe eget i disse klassikerne. Det fikk oss til å dykke i arkivet igjen, og i fjor hentet vi tilbake Drillo-isen. Nå, i 2022, er vi klare for å bringe tilbake Kjempe-Yes, sier kommunikasjonsansvarlig i Diplom-Is, Anne-Lene Molland, i pressmeldingen.