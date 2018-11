Intens kamp om usikre KrF-delegater på landsmøtet

Det ekstraordinære landsmøtet til KrF på Gardermoen startet dramatisk da Hareide varslet at han trekker seg dersom han ikke får flertallet med seg.

Hareide sier han ikke lenger kan være KrFs leder dersom landsmøtet ikke støtter hans ønske om å gå i regjering med Ap og Sp.

Ifølge VG jobbes det på landsmøtet intenst i kulissene for forsøke å snu blå delegater. Hareides støttespillere skal ha blinket ut åtte blå utsendinger som er usikre på hva de skal stemme, og som kan ende med å gi Hareide flertall.

Avstemningen er ventet nærmere klokken 18 fredag.

– Erna er stjerno, ikkje fjern ho

Også fra talerstolen var engasjementet stort og tidvis følelsesladd fra en lang rekke delegater som forsøkte å overbevise salen om sine respektive syn.

– Erna er stjerno, ikkje fjern ho, proklamerte Jonas Andersen Sayed fra Rogaland KrF, og viste til at mens Solberg åpnet for forhandlinger om abort, så deltok Senterungdommen, SV og Ap i demonstrasjonen mot KrFs syn.

– Har dere glemt at Frp har anklaget oss for å medvirke til rekruttering til terrororganisasjoner, at det er takket være Solberg-regjeringen at tvillingabort er mulig, og har dere glemt at Sylvi Listhaug (Frp), som mener KrF mangler ryggrad, nå er Frps nestleder, sa Akershus-delegat Simen Bondevik, barnebarnet til KrF-nestor Kjell Magne Bondevik, i et engasjert innlegg og ikledd et bredt rødt slips.

Valgte bort egen preferanse

Leder i KrF Kvinner, Oddbjørg Minos, uttalte at selv om hennes personlige preferanse er å gå til venstre, har hun valgt det bort av frykt for konsekvensene for stabiliteten i norsk politikk og velgernes tillit.

– Vi vil endre de politiske spillereglene og senke terskelen for når en kaster en regjering. Vi kan fort møte oss selv i døra. Vi gir også fra oss vippeposisjonen og gjør oss avhengig av SV, advarte hun.

Anders Tyvand fra Vestfold fortalte han startet med motsatt utgangspunkt. Hans preferanse er borgerlig samarbeid.

– Men selv jeg med min lyseblå legning, har vært nødt til å innse at borgerlig samarbeid ikke har gitt KrF et løft, sa han.

Etter at brorparten av delegatene som har bedt om ordet, har vært på talerstolen, har flertallet tatt til ordet for rødt alternativ. Det gule alternativet om å forbli i opposisjon har fått klart færrest støtteinnlegg.

Ropstad beredt

2. nestleder og hovedmotstander Kjell Ingolf Ropstad (33) løftes nå opp som den mest trolige etterfølgeren, dersom Hareide går av.

Til VG sier han at han er beredt til å ta over ledervervet dersom blå side vinner.

Hareide sier til NTB at han ikke går av umiddelbart selv om han taper på KrF-landsmøtet. Men han vil ikke selv lede forhandlinger med de borgerlige.

Hareide var tydelig i sin tale på at partiet ikke har noen framtid verken i opposisjon eller i et fortsatt borgerlig samarbeid.

Ropstad la i sin tale vekt på alle gjennomslagene KrF har fått i det borgerlige samarbeidet de siste fem årene, mens KrFs parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan mener det vil være et løftebrudd å gå inn i regjering – uansett side.