Insekt kan bli sunt fiskefôr

Fiskemjøl har tradisjonelt blitt laga av marine artar, men oppdrettsnæringa er på jakt etter proteinrike ressursar å erstatta dei med.

No har forskarar ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) avdeling Ullensvang på Lofthus i Hardanger funne ut at oppdrettslaks veks godt av larvar og fluger som er fôra opp på restavfall, skriv NRK.

Nibio har fått inn restavfall frå renovasjonsselskapet BIR, mellom anna grønsaker og brød, som dei har gitt til insekta, som har ete dette med god appetitt.

Ved Havforskingsinstituttet i Bergen blir både larvane og fisken som har ete dei, undersøkt nærmare.

– Det vi gjer er å analysere insekta for å sjå kva næringsstoff dei inneheld og om dei kan eigne seg som ein diett for laks, seier forskingssjef Erik-Jan Lock til NRK.

I tillegg blir det undersøkt om larvane kan ta opp stoff som ikkje er ønskeleg å ha med vidare, til dømes tungmetall.

På Lofthus trur dei ikkje det vil gå lang tid før fisk som er fôra opp på restavfall-larvar kan liggje på tallerkenen vår.

– Eg tippar om to-tre år, seier Gunnhild Jåstad, stasjonsleiar ved Nibio i Ullensvang.