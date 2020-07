Innvandrere bidrar til mindre innavl hos svensk ulv

I 2016 startet det svenske miljøvernbyråets plan om å styrke genetikken innad i den svenske ulvepopulasjonen ved å få inn ulv fra Russland og Finland. Planen skulle vare fram til 2021, men allerede nå kan myndighetene konkludere med at planen har lyktes.

Et av målene i planen var at minst to innvandrende ulver skulle bosette seg i Sverige, og at de skulle pare seg med skandinaviske ulver. Videre skulle valpene til disse ulvene overleve og bli gamle nok til å pare seg videre, skriver Jaktjournalen.se.

Tre har fått valper

Så langt har hele åtte ulver fra Finland eller Russland vandret inn i Sverige og slått se ned. Tre av disse har paret seg med svenske ulver.

Så langt er valpene for unge til å si om de kommer til å kunne pare seg videre.

– Det er gledelig at de fleste delmålene i planen nå er oppfylt. Dette viser at forvaltningsstrategien vår fungerer, sier Marcus Öhman, leder for avdelingen for viltforvaltning ved det svenske miljøvernbyrået, til Jaktjournalen.

Annonse

Tiltak som mulig flytting av innvandrende ulver har vært mulige alternativer, men så langt har det ikke vært nødvendig.

Sameting og de aktuelle fylkesstyrene har fått 14,6 millioner svenske kroner fra miljøvernbyrået knyttet til innvandrede ulver i perioden.

Genetisk viktig ulv i Norge

I november i 2019 fanget norske myndigheter en ulv i Engerdal. Ulven var innvandrer fra Finland eller Russland, og Miljødirektoratet ønsket å flytte ulven inn i ulvesonen.

Ulven vandret mye rundt, før den til slutt slo seg til i ulvesonen.

– Etter en langvarig vandring i og utenfor ulvesonen mener vi nå at ulven har etablert seg sammen med tispa i Deisjøreviret. Etablerte ulvepar blir som regel værende i reviret sitt, sa seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet i en pressemelding i april.