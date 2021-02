Vegard Nils Smenes er 34 år gamal og innstilt som ny styreleiar i Geno. Han vart for første gang valt inn i styret i 2020, og kan bli ein av dei yngste styreleiarane i Geno nokosinne, skriv Geno i ei pressemelding.

– Avlsmaterialet er arvegods som vi forvaltar. Saman gjer vi NRF til verdas beste ku, seier han.

Han kjem frå Averøy på Nordmøre og er utdanna agronom ved Kristen Videregående skole Sør i Lyngdal, tidlegare Lyngdal Jordbruksskole. Han tok over drifta på garden på Averøy i 2015, og driv i dag med mjølkeproduksjon.

Han har ei rekke verv og kurs bak seg, mellom anna i det lokale bondelaget.

To nye styremedlem

I tillegg er Gunn Randi Finstad frå Innlandet og Oddvar Mikkelsen frå Møre og Romsdal innstilt som nye styremedlem. Styret består av sju representantar, der fem av ei er valde av eigarane i Geno, og to er valde av dei tilsette.

Mikkelsen har òg fleire verv bak seg, og fleire han er aktiv i i dag. Han er mellom anna medlem i Norges Bondelags Kornutval, ordførar for Møre og Romsdal Bondelag, nestleiar i Indre Nordmøre Landbrukstenester og styremedlem i Surnadal Næringsforening.

– I Geno-samanheng er eg mest opptatt av å arbeide for friske kyr med god bein- og jurhelse, og å arbeide langsiktig med klimaeffektiv produksjon.

– Eg meiner Geno først og framst skal arbeide for mest mogleg økonomi på kort og lang sikt for norske bønder. Viss det bidreg til at vi kan tene pengar på eksport av gener, så er det ein positiv tilleggseffekt, seier Mikkelsen.

Finstad frå Rendalen driv mellom anna med mjølkeproduksjon. Ho er utdanna agronom og landbruksøkonom, og har tidlegare hatt tillitsverv i Bondelaget og Tine.

– Eg er oppteken av norsk matproduksjon i heole landet, og at samvirket er viktig for den norske bonden, seier ho.

Håper på ungt engasjement

I tillegg er det foreslått gjenval styremedlem Ole Magnar Undheim frå Rogaland. Nestleiar Anne Margrethe Solheim Stormo frå Nordland blir foreslått til å halde fram som nestleiar i styret.

Leiar for valkomiteen Bjørg Irene Alseth seier dei er trygge på innstillinga, og at heile valkomiteen står samla bak forslaga.

– Vi har varetatt omsynet til kompetanse, geografi, kjønnsfordeling, alder og erfaring, seier ho.

Ho håper forslaga gjer at den yngre delen av Geno engasjerer seg meir i framtida, og sieer at både kontinuitet og fornying skal vere varetatt.