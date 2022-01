Innstiller Per Inge Egeland fra Rogaland som ny styreleder i Norsvin SA

Dette skriver Norsvin i en artikkel på sin nettside.

Geir Brede fra Trøndelag er innstilt som ny nestleder, og Øyvor Åsbakk er innstilt som ny i styret.

Annonse

Valgkomiteen går også inn for at Harald Bøhnesdalen blir gjenvalgt på andre året og at Bente Børsheim blir gjenvalgt som årsmøtets ordfører.

Som vararepresentanter til styret innstiller valgkomiteen på følgende:

Jens Kristian Torgersen, Nordland, Silje Nicoline Graffer, Trøndelag, Kari Molle Bråten, Østfold og Per Inge Midtbø, Møre og Romsdal, som henholdsvis 1., 2., 3. og 4. vararepresentanter til styret.

Norsvin SA’s årsmøte går av stabelen den 28.-29. mars 2022 på Scandic Hamar.