Småbrukarlaget: Innstiller på gjenvalg av Kjersti Hoff som leder

Det opplyser organisasjonen i en pressemelding. De skriver videre at det ikke har vært fremmet forslag om andre kandidater, og at komiteen har fokusert på å bygge et konstruktivt og faglig sterkt styre med Hoff som leder.

Som politisk nestleder innstiller valgkomiteen på Eli Berge Ness fra Sogn og Fjordane, hun tar over etter Elin Bergerud fra Buskerud. Som organisatorisk nestleder gjeninnstilles Kathrine Kinn fra Telemark.

– Jeg opplever at valgkomiteen har jobba godt sammen, og mener vi har innstilt kandidater som kommer til å møte utfordringene landbruket og Norsk Bonde- og Småbrukarlag står overfor, på en god måte.

Det sier Rakel Nystabakk, leder i valgkomiteen i pressemeldinga.

Valgene foregår på landsmøtet 9. og 10. november på Clarion hotel, Gardermoen.