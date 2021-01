Datatilsynet slo denne uken ned på en rekke uhjemlede kredittkontroller knyttet til en gründer som ikke engang var kunde hos Innovasjon Norge (IN). De har varslet et rekordhøyt gebyr på én million kroner.

«Det er det største gebyret vi har varslet for denne type saker», bekrefter Ida Småge Breidablikk i Datatilsynet.

Innovasjon Norge har sagt seg enig i at de ikke hadde et behandlingsgrunnlag for fire av kredittvurderingene, som ble foretatt over en periode på tre måneder.

– Vi vil akseptere Datatilsynets endelige avgjørelse i saken, sier INs administrerende direktør Håkon Haugli i en pressemelding. Her beklager han saken og beskriver den som «klanderverdig».

– Vi vil komme tilbake til Datatilsynet med våre kommentarer til forhåndsvarselet innen fristen som er fastsatt til 25. januar 2021, sier han.

Sjekket midt på natta

Statsselskapet håndterer flere milliarder kroner og skal skape flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer. Og det er selskapets enorme driftsinntekter – nesten 1,3 milliarder kroner i 2019 – som er utgangspunktet for utregningen av gebyrets størrelse.

Det er det største gebyret som er varslet for en sak om kredittvurderinger, men Bergen kommune fikk i fjor et gebyr på tre millioner kroner etter da det ble avdekket at personopplysninger i et kommunikasjonssystem mellom skole og hjem ikke var godt nok sikra.

Datatilsynet reagerer også på at kredittvurderingene fant sted langt utenfor det som regnes som normal arbeidstid, for eksempel en lørdag klokken 22 og en fredag rundt midnatt.

«Det kan stilles spørsmål ved om den ansatte var på jobb på tidspunktene disse kredittsjekkene ble utført. Vi kan ikke se av redegjørelsen fra dere at dette er nærmere redegjort for», skriver tilsynet i sitt varsel.

Les også: Vil at staten skal satse på norske råvarer

I tillegg har IN ikke hatt full kontroll med hvem som hadde tilgang til å foreta kredittvurderinger, noe som gjenspeiles i at en medarbeiders login-opplysninger har blitt brukt av en annen.

Annonse

«Innovasjon Norge har skrevet til oss at kredittvurderingene ble foretatt fordi de hadde informasjon om at det skulle komme en søknad fra en kunde, men de har ikke kunnet vise til et kundeforhold, eller en tilknytning til klager og hans foretak, som kunne begrunne disse kredittvurderingene», skriver Breidablikk i Datatilsynet også i en epost til Nationen.

«Særlig beskyttelsesverdig»

Det var hotellgründeren Ottar Zahl Jonassen i Vadsø som klaget saken ikke for Datatilsynet. Han reagerte på en rekke meldinger om at Innovasjon Norge hadde sjekket kredittverdigheten hos ham og hens to selskaper.

– Jeg synes også det er betryggende at Datatilsynet har reagert svært strengt på praksisen i Innovasjon Norge, sa Jonassen til NRK tidligere i uka. Han sier også at det var «svært belastende» å bli utsatt for dette, i kombinasjon med han følte seg mistenkeliggjort av IN.

– Jeg er svært glad for at Innovasjon Norge har tatt grep internt og jeg har i dag et godt og profesjonelt forhold til selskapet, sier han også.

I Datatilsynets varsel heter det at kredittopplysninger om en person «er særlig beskyttelsesverdig», og vil angi sannsynligheten for at personen eller et enkeltpersonforetak vil kunne betale for seg.

«Den vil også vise detaljer om enkeltpersonforetakets økonomi, herunder betalingsanmerkninger, frivillige pantstillelser og gjeldsgrad. Kredittopplysninger om enkeltpersonforetak er direkte knyttet til eierens privatøkonomi», skriver tilsynet.

Går mot arbeidsrettssak

Bak de uhjemlede kredittsjekkene sto en finansrådgiver i IN som også er bosatt i Øst-Finnmark. Han er nå oppsagt som følge av saken. Men det har ikke lagt saken død, for i slutten av mars skal Øst-Finnmark tingrett vurdere om oppsigelsen er usaklig.

Finansrådgiverens advokat, Per Chr Rodgar, ønsker ikke å uttale seg på nåværende tidspunkt:

«Nei, vi har ingen kommentar og avventer at tingretten skal behandle saken på en god og forsvarlig måte», skriver han i en sms til Nationen.