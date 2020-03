Innovasjon Norge åpner pengesekken

– Vi gjør det vi kan for å imøtekomme de utfordringene norske bedrifter møter. Dette betyr at vi kan bidra enda sterkere med offentlige midler i en krevende tid, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge i en pressemelding.

Der varsles det at Innovasjon Norge setter ned rentene med 1 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån. Renteendringen gjennomføres for nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april.

Innovasjon Norge vil også tilby avdragsutsettelse, og en rekke prosesser er forenklet for at det skal bli enklere å utnytte Innovasjon Norges låne- og tilskuddsrammer.

Annonse

I tillegg økes oppstartlån fra maksimalt 1,5 millioner kroner til 2 millioner, uten at det stilles økte krav til kausjon eller egenkapital.

– Dette er et viktig akuttiltak for å bedre likviditeten, men vi jobber også med ytterligere tiltak i departementet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

(©NTB)