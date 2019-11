Innkjøpet av bøker i folkebiblioteka går ned

I ei ny undersøking gjort av Pirion og Framtida.no, svarar 25 prosent av dei 125 folkebiblioteka som deltok i undersøkinga, at dei kjøper inn færre bøker enn tidlegare. Det skriv Framtida.no.

58 prosent av biblioteka som har svara, seier dei vil kjøpe inn like mange bøker som før, og om lag 17 prosent seier dei vil auke innkjøpet av bøker i 2019.

Leiar i Norsk Bibliotekforening, Mariann Schjeide, seier at biblioteksjefane er flinke til å snu på kvar krone, men at innkjøpsbudsjetta blir reduserte for kvart år.

Leiaren i Forleggerforeningen meiner det er ein uheldig trend.

– Biblioteka er viktigare enn nokon gong som ein formidlar av bøker til lesarane. Så her har eg ein beskjed – og det er at kommunane må skjerpa seg, seier leiar i Forleggerforeningen Edmund Austigard til Framtida.no.

Han er særleg uroa for litteraturen som ikkje er omfatta av innkjøpsordninga, som lettlestbøker, serielitteratur og slukebøker.

