Innfører en rekke tiltak for å stoppe spredning av korona

Her er blant tiltakene norske myndigheter har vedtatt torsdag:

Begrenset adgang til å besøke folk på helseinstitusjoner

– Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner, opplyser Helsedirektoratet.

Personer som har risiko for å være smittet, skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner.

Alle skoler, barnehager og høyere utdanning stenger

Alle utdanningsinstitusjoner stenges fra klokken 18 torsdag. Kulturarrangementer forbys og barer, svømmehaller og frisører er blant dem som må stenge.

Det gjelder blant annet barneskoler, ungdomsskoler, videregående skole, universiteter og høgskoler, opplyser statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie på en pressekonferanse torsdag.

Begge to understreker at man må unngå at personer i risikogrupper brukes som barnevakt.

– Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner, sa Høie.

Det innføres også forbud mot kulturarrangementer, idrettsarrangementer og idrettsaktiviteter.

Helsepersonell forbys å reise til utlandet

Alt helsepersonell forbys å reise til utlandet som et tiltak for å sikre helseberedskapen i landet, sier helseminister Bent Høie (H).

Forbudet trer i kraft fra torsdag og vil i første omgang vare ut april, sier Høie.

– Dette er for å sikre at vi har tilgjengelig helsepersonell i Norge, sier han.

Tiltaket gjelder både tjenestereiser og privatreiser.

– De som rammes av dette, vil få kostnadene sine kompensert, sier helseministeren.

Alle som kommer fra utlandet skal i karantene

Regjeringen fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig, og vil sette alle som kommer fra utenfor Norden i hjemmekarantene.

Helsedirektoratet understreker at all innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men oppfordrer til å unngå fritidsreiser og alle reiser som ikke er strengt nødvendig. «Unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre,» er blant rådene.

Kollektivtransporten skal likevel opprettholdes, slik at de med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg på jobb.

Det strengeste tiltaket er altså at alle som har reist utenfor Norden etter 27. februar, skal i karantene i 14 dager når de kommer hjem.

Andre tiltak er følgende:

Alle fritidsreiser frarådes.

Folk oppfordres til å jobbe hjemmefra og unngå reiser som ikke er strengt nødvendig.

Buffeter forbys. Restauranter og utesteder må legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand mellom gjestene.

Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende stenges.

Dagligvarebutikker får holde åpent.

Kollektivtilbudet opprettholdes for å sikre at alle som har samfunnskritiske funksjoner kommer seg på jobb.