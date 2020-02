Innbyggere fremdeles isolert etter jordras på Osterøy

Det er store skader og mye oppryddingsarbeid etter at et jordras gikk 200 meter vest for Kallestadsundet i helga og etterlot 60 fastboende nordøst på øya isolert.

– Vi arbeider nå med å forberede oss på å fjerne massene, sa fungerende byggeleder Åge Johan Fanebust fra Statens vegvesen til Bergens Tidende tirsdag.

Da skulle de fjerne mellom 150 og 200 meter med autovern og enorme masser måtte flyttes.

Raset er 15 til 20 meter bredt og tre meter høyt, ifølge Vegtrafikksentralen.

– Jeg håper vi kan begynne å slippe biler gjennom inn mot helga, men jeg kan ikke låse meg til noe tidspunkt. Vi arbeider så fort vi kan, men det er mange faktorer vi ikke kan styre med slikt arbeid, sier Fanebust.

Rasfaste passasjerer skysses til og fra jobb og andre ærend med ferge og båter til og fra fastlandet i mellomtiden, ifølge Bergens Tidende.