Ingunn Midttun Godal blir ny administrerende direktør i Mattilsynet

Midttun Godal overtar et mattilsyn i krise.

Hun tar over jobben som toppsjef etter Harald Gjein, som trakk seg fra stillingen etter at det ble kjent at Mattilsynet hadde levert en feilaktig tilsynsrapport fra en minkfarm. I rapporten meldte Mattilsynet om underernærte dyr og anbefalte fôrbytte eller avvikling av farmen. Men NRK avslørte at rapporten var full av faktafeil, og det innrømmet også tilsynet. I kjølvannet har regjeringen startet en ekstern gransking av Mattilsynet.

Samtidig har Riksrevisjonen kritisert tilsynet for hvordan de jobber med dyretragedier.

Annonse

– Mattilsynet har et viktig samfunnsoppdrag med å sikre trygg mat og trygt drikkevann, og å fremme god plante- og dyrehelse og god dyrevelferd. Jeg er svært fornøyd med at Ingunn Midttun Godal har takket ja til dette viktige samfunnsoppdraget. Godal har solid faglig kompetanse og bred og relevant erfaring som leder både i offentlig og privat sektor, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

Ingunn Midttun Godal er født 9. mars 1968. Hun er utdannet sivilingeniør fra Institutt for kjemiteknikk ved NTH 1992. Hun har deltatt på flere lederutviklingsprogrammer både nasjonalt og internasjonalt.

Godal har hatt ledende stillinger i Det Norske Veritas (DNV), Mattilsynet, Klima- og forurensningsdirektoratet og Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Hun har siden 2016 vært ansatt i DNV GL Business Assurance.