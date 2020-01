Ingen yrkesfiskarar omkom på jobb i 2019

– Vi er veldig glade for at det ikkje har vore registrert dødsulykker i fiskeflåten, seier Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag til Nett.no.

Sidan 1990 har over 300 yrkesfiskarar mista livet på jobb.

Staale Brungot i Ask Safety, som arrangerer tryggingskurs for både fiskarar og andre sjøfolk, meiner kurs er ein del av forklaringa på at ein i fjor hadde det andre året på rad utan omkomne yrkesfiskarar. Han peikar òg på at den nye generasjonen fiskarar tenkjer meir på tryggleik enn generasjonane før.