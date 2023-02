Ingen tok kontakt da Trond la ut en av regionens mest produktive gårder for salg

(Rana Blad) Noen få kilometer øst for tettstedet Nesna ligger gården Nyrud nært Kystriksveien. Arealmessig er det et småbruk, men produksjonen på gården er så stor at bonde Trond Mehus kan ha to faste ansatte.

Siden han og kona Sissel har blitt over 62 år, bestemte de seg i fjor sommer for å legge ut gården for salg. På salgstidspunktet var det full drift i grisefjøset. Så hadde de det nesten fullt inne i sauefjøset med 240 vinterfora sauer og inne i storfefjøset gikk det nærmere 75 storfe av den franske kjøttferasen limousin.

– Dette er egentlig bare et småbruk på 150 dekar, hvor 45 dekar er dyrka innmark. For å ha nok mat til alle dyrene og nok spredeareal for gjødsel driver vi i tillegg 500 dekar med leid areal. Til å være et småbruk er dette en gård med veldig stor produksjon. Hoveddriften er produksjonen av smågris. Våre purker produserer opp mot 5000 smågriser i året, sier Mehus.

Prisen bondeparet forlangte for gården med våningshus og alt av uthus var ikke mer enn hva må betale for en betydelig stor enebolig i Rana eller litt under halvparten av hva en selger første gang forlangte for en eksklusiv leilighet med havutsikt i hjertet av Nesna sentrum. I tillegg kom kostnaden for løsøre i form av maskinpark og husdyrene.

Ingen seriøse henvendelser

Mehus forteller at responsen var mildt sagt laber etter at han averterte gården sin for salg.

– Jeg vet det ble tatt ut noen prospekter fra megleren. I tillegg svingte et par innom oss for å se på gården, men de var mer interessert i et sted der de kunne drive med hester og sånt. Det er ikke en slik gård jeg selger. Dette er et bruk med god inntjening, hvor hjertet i virksomheten er smågrisproduksjonen. Så kommer de andre dyrene i tillegg, sier han.

Han erkjenner at bare smågrisproduksjonen har vært nok til å gi en fornuftig inntekt til han og kona gjennom mange år. Satsingen på sau og kjøttfe kom av hans genuint store interesse for det å drive med husdyr.

– Bare det å gå gjennom fjøset en kveld og se på dyrene er noe som gir livet mening, sier han.

Opp gjennom årene har gården Nyrud levert noen av de beste smågrisene i landet. Gården er kjent for å ha et lavt dødstall blant de nyfødte grisene. De ligger på halvparten av landsgjennomsnittet.

– Å sikre seg en god overlevelse av smågrisen er veldig viktig. Der ligger nøkkelen til suksess. Jeg var en av de første gården som satse på SPF-gris i nord. Det er en produksjon vi har lyktes godt med. Dette er griser som er frie for en mengde naturlige dyresykdommen andre grisebønder kan oppleve i sine besetninger. Rutinene rundt driften inne i fjøset er derfor veldig strenge. Her skal ikke uvedkommende komme inn, sier Mehus.

Ønsker ikke gårdsslakt

For bonden er det helt uaktuelt å selge gården til noen som ønsker å kjøpe stedet for utsikten og avvikle alt av produksjon på bruket.

– Jeg er opptatt av å selge gården videre med den rette kjøperen. Det ideelle for denne gården hadde vært et ungt par, som har et brennende ønske om å være bønder begge to. I tillegg kan de nok ha noen ansatte i fulle stillinger, sier Mehus.

Hans to faste ansatte har jobbet ved gården i flere år som gårdsarbeidere.

– Jeg sørger for å gi dem såpass godt betalt at de blir værende. Går driften bra, blir det også bonus. Vi er ikke på nivå med laksenæringen, men jeg er opptatt av å holde på mine ansatte.

Han røper de ansatte kan se fram til en betydelig bonus for driften i 2022, sier bonden.

Trond Mehus forteller at annonsen for gårdssalget er tatt av nettet, men den er fortsatt til salgs. I løpet av våren skal den relanseres med en ny tekst.

– Blant dem som søker etter en landbrukseiendom, er det mest populære søkeordet småbruk. Arealmessig er Nyrud et småbruk, men da et småbruk med et enormt potensial, sier bonden.

– Skulle unge folk velge å satse her, vil det kreve betydelige mengder med egenkapital. Det vil ikke bare være lett å få finansiering i banken?

– Jeg vet det. Kommer de rette folkene med den rette innstillingen, er jeg som selger åpen for å hjelpe dem med det finansielle. Jeg er opptatt av at dem som kjøper skal kunne leve av gården. Jeg forventer ikke at jeg skal sitte igjen med så mye fortjeneste og det er helt greit, sier han.

For å gjøre driften på gården lettere ble alt av sau sendt til slakting hos Nortura Bjerka sist høst. Bonde Trond Mehus erkjenner det er trasig å gå inn i det tomme sauefjøset. Også en betydelig del av kjøttfeet ble sendt til slakting, men han har beholdt en helt del ungdyr og en nyinnkjøpt avlsokse med veldig gode gener.

– Det kan godt hende jeg velger å satt kalver på alle de 34 ungdyrene jeg nå har gående. Tiden vil vise. For en kommende kjøper er det selvsagt mulig å bygge opp produksjonen i sauefjøset også, sier han.

Strømproduksjon

Den 62 år gamle bonden er en liten Petter Smart. Han er hele tiden interessert i smarte tekniske løsninger.

– Jeg liker å være med på utviklingen. Du kan kalle det en hobby, sier han.

Som et resultat av denne teknologiinteressen har han investert i et solcelleanlegg ved gården.

– Ennå er det ikke ferdig montert, men det skal stå på bakken. Det skal produseres energi over en solflate på 218 kvadratmeter. Anlegget blir hele 34 meter langt og står mellom redskapshuset og gårdssaga. Her skal det produseres rundt 40000 kWh i året. Vi satser på at det blir enda litt mer, sier bonden.

Han forteller at dette vil bidra til å redusere energikostnadene en del ved gården. På dager med mye sol og høy produksjon kan det også bli aktuelt å levere strøm til Helgeland Kraft.

– Investering vil raskt bli nedbetalt. Det fine er at en slipper nettleie og alt av avgifter på krafta vi produserer selv. Anlegget vil ikke produsere nok til å dekke gårdens totale energiforbruk, men det vil slå positivt ut, sier Mehus.

Bonden synes det er helt naturlig at han legger ned energi og tid i utviklingen av gården, selv om bruket er lagt ut for salg.

– Jeg forventer ikke at min utvikling vil bidra til å heve salgsprisen på gården mye, men det gjør ingen ting. Det morsomme for meg er å få til nye ting, sier han.

Bonden røper at han har andre planer på gang for smartere drift i fjøset. Han jobber med å klekke ut en automatisert måte å levere sagmugg rundt i grisefjøset på.

– Jeg har allerede funnet en spennende maskin, som er satt i bestilling. Når den kommer, må jeg nok prøvemontere den først, for å sjekke at den fungerer slik jeg ser for meg den skal fungere. Jeg mener maskinen vil fungere til det jeg ønsker, selv om den er laget for et annet formål, sier Mehus.

Sosialt samhold

For mange bønder er bondelivet ensomt. Sånn er det ikke på gården Nyrud. Når det er tid for lunsj dekkes det opp for alle på gården rundt kjøkkenbordet i våningshuset.

– Hos meg skal ikke en ansatt henvises til å spise maten sin i omkledningsrommet i fjøset eller inne i bilen. Det er viktig med en sosial stopp i hverdagen. Rundt lunsjen legges planene for dagens drift, sier han.

Dagen Rana Blad besøker gården snakker bonden og de ansatte om inseminering av purker. Under morgenstellet i fjøset hadde det blitt avdekket at flere av dem hadde kommet i brunst.

– Forleden dag fikk vi levering av flere doser prima rånesæd fra seminstasjon til Norsvin på Hamar. Jeg står for jobben med å inseminere dyrene selv, sier han.

Med over hundre purker i fjøset, som få smågris flere ganger i året, blir det mye inseminering.