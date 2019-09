Ingen alvorlige hendelser på Vestlandet tross uvær

Natt til søndag ble et vogntog blokkert av et ras i Rogaland. Føreren valgte å sove i vogntoget, før entreprenører kan rydde veien søndag morgen.

Svandalsfossen i samme distrikt ble samme natt så stor at vannsprut gjorde sikten svært dårlig for bilister. Patruljer på stedet dirigerte trafikken. Veien ble igjen kjørbar etter at entreprenører rykket ut.

– Vi har fått mange meldinger inn, det er flere stengte veier, men heldigvis har vi ikke hatt de alvorlige hendelsene, sier operasjonsleder Helene Strand i Sørvest politidistrikt til NTB.

Store nedbørsmengder

Også operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt sier at natten har vært rolig.

På Vestlandet er det denne helgen ventet opp mot 100 millimeter regn, og det er satt oransje farenivå for jordskred, flom og kraftige vindkast flere steder.

Fra søndag formiddag ventes det lokalt kraftige vindkast på 20 meter per sekund i Telemark, Aust-Agder og østlige deler av Vest-Agder.

Travel kveld

Politiet og nødetatene fikk en travel kveld lørdag. Fylkesvei 134 ved Bergsdalen og Storforsdammen i Hordaland ble stengt på grunn av jordras, i Rogaland ble Mortavika ferjekai stengt grunn av uværet og E39 ved Vassenden i Jølster ble stengt på grunn av flom. Fylkesvei 103 ved Simadalsveien i Hordaland ble stengt på grunn av steinras.

Ved Kvitsøy i Rogaland ble det meldt om en tresnekke med to personer om bord som tok inn vann. Flere båter og et redningshelikopter kom til unnsetning. KV Tor meldte at de to om bord var nedkjølt og ble tatt med til sykehus for undersøkelse. Båten ble forlatt drivende.

Både Fjord Line og Color Line kansellerte sine avganger mellom Kristiansand og Hirtshals lørdag kveld. ©NTB