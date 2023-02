Herbjørn Håvardsrud (19) smeller koppen med kakao i kjøkkenbordet.

– Det er klart jeg vil drive med melkekyr hvis det blir meg som overtar gården.

At han kan bli den eneste melkebonden igjen i Tinn kommune om noen år, bekymrer han ikke ett sekund. Han tar en slurp av koppen og har glød i øynene.

– Det blir bare moro og kult. Det er alltids noen andre bønder jeg kan snakke med. De nede i dalen her driver med melkegeiter og lager verdens beste prim, sier Herbjørn.

Ingebjørg Håvardsrud setter seg ned ved kjøkkenbordet sammen med sønnen sin. Den røkte fisken fra eget vann og multesyltetøyet med multer fra egen mark er satt på bordet. Ingeborg vet hun er heldig, hun har barn som vil drive gården videre og elsker jobben sin som melkebonde.

Hun er den eneste i Tinn kommune som satser videre på å forsyne oss med melk. Beviset er et splitter nytt løsdriftsfjøs. Det er så nytt at det ennå lukter sagflis og betongen er knapt tørr. De 28 kuene rauter fortsatt fra det gamle båsfjøset noen meter bortenfor.

I 2007 var de 19 produsenter i den nest største kommunen i Telemark. Den gangen Ingebjørg startet opp, for tjue år siden, var det ikke møter på skolen mens bøndene gikk i fjøset for å melke. Slikt ble det tatt hensyn til. Nå begynner møtene klokken fem.

– Da jeg begynte var vi kjempemange. Da var det lett å starte opp som bonde, jeg fikk hjelp og råd hvis jeg trengte det, sier Ingebjørg.

Færre melkebruk gir store ringvirkninger

Det er ikke bare i Tinn det blir færre melkebruk og melkekyr.

I 2000 var det 20.734 melkekyr i hele landet. I 2022 var det 6663 som forsynte oss med melk. Det er en nedgang på 64 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 1982 leverte melkebønder i Norge inn 1.912.117 liter melk. Tallet sank til 1.481.689 liter i 2022, viser tall fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio).

Det tilsvarer litt over 593 olympiske bassenger fulle av melk i året.

Men betyr det egentlig noe for Norge at tallet er synkende?

Forsker i landbruksøkonomi ved Nibio, Ola Flaten, er klinkende klar i svaret sitt.

– Ja, i aller høyeste grad. Få bruk betyr færre sysselsatte i jordbruket, noe som igjen har negative lokaløkonomiske ringvirkninger i andre næringer, som for varehandel og offentlige tjenestetilbud, sier forskeren.

Han bor selv på gård i Alvdal og driver med sau og skog ved siden av jobben som forsker.

Flaten mener færre folk i jordbruket betyr mindre aktivitet, velvære og livskvalitet i bygdesamfunn. Det vil ha betydning for hvordan bygdene og kulturlandskapet ser ut. Han trekker og fram matvareberedskap og kulturelle verdier.

– Vi anslår at mellom to og fire andre årsverk forsvinner for hvert årsverk i jordbruket. Først vil det få betydning for de som selger varer til landbruket, slakterier og meierier. I neste omgang går det utover varehandel og offentlige tjenester, som skoler og barnehager. Jeg er ikke sikker på at de fleste er så bevisst konsekvensene, sier Flaten.

Det hjelper heller ikke på melkestatistikken at nordmenn drikker mindre melk. Teknologien fremmer stordrift, lønningene utenfor landbruket er høyere, lav lønnsomhet og tynne fagmiljøer er også en forklaring på at antall melkebønder går ned.

– En rekke politiske virkemidler kan direkte eller indirekte nyttes til å dempe eller forsterke bruksnedlegginger, sier forskeren.

På 50-tallet drakk hver nordmann over 200 liter melk hvert år. Den hadde en av hovedrollene i dietten til de fleste.

I fjor fikk gjennomsnittsnordmannen i seg omtrent 75 liter.

Bøndene som er igjen

Nationen har tatt kontakt med noen av de åtte gjenværende melkebøndene i Tinn. Gjermund Bakke har ti kuer å melke og har holdt på i 33 år. Han skulle ønske han kunne utvide, men ser ikke økonomien i det.

– Jeg kommer til å fortsette så lenge jeg orker. Kvoten er på 100 tonn, nå ligger jeg på 70.

Han tror noe av årsaken til at færre driver med melk er de mange små brukene, og at det er en bøyg å skulle investere og oppgradere driftsbygninger.

– Nå skal alt over til løsdrift, ressursgrunnlaget er ikke stort nok. Det er egentlig trist at det er så få igjen, sier han.

En annen melkbonde i Tinn har ikke bestemt seg for om hun vil legge ned enda.

Eirill Midtbøen blir snart 50 år, hun melker 20 kyr og elsker jobben sin.

– Det er trist at det er så få av oss, jeg vet ikke om andre enn Ingebjørg som satser videre. Det er kjempebra at hun gjør det, sier hun.

Midtbøen tror det er ulike grunner til at folk slutter med melkeproduksjon.

– Grunnen er nok ulike. Plassene har forskjellige settinger, jeg vet ikke helt hvorfor det er sånn i akkurat Tinn kommune.

Hadde ikke gått uten stølen

Når du ser ut av kjøkkenvinduet hos familien Håvardsrud ser du enten høyt opp på fjell eller langt ned i en dal. Det er det som preger landskapet i Tinn. Det er mye skog som klorer seg fast i de bratte fjellsidene, så kommer elver, fosser og i alt 375 innsjøer som er varemerket til kommunen.

– Det som er negativt i Telemark er det som også er positivt, naturen er vakker og bratt, sier Ingebjørg.

Det er så bratt at traktoren må rygge opp og kjøre rett ned på jordene. Sidelengs går ikke, da velter den i det bratte terrenget.

Nede i dalen ligger jordlappene som små og store tepper spredt rundt i kommunen med 5536 innbyggere. Det gjør det vanskelig å drive lønnsomt i disse dager. Og lønnsomt må det være for en bonde å kunne finansiere etter kravet om løsdriftsfjøs innen 2035.

– Det kostet 8 millioner å bygge dette, men det var med mye egeninnsats, sier Ingebjørg.

I tillegg solgte hun tre eiendommer på fjellet og fikk noe penger fra kommunen og Innovasjon Norge. Hun kan ikke få skrytt nok av mannen sin som la betongenen i det nye fjøset og er flink med tall. Dermed ble inntekten hennes på 450.000 kroner og lånet på 1,7 millioner til å leve med.

Det hadde ikke gått å drive med melkeproduksjon alene. Hadde hun ikke hatt stølen, hadde det ikke gått rundt, verken for henne eller de 28 kuene. For tiden er det 11 av dem som leverer melk.

Det er på stølen hun og mannen tjener det ekstra som gjør at det hele går rundt. Der leier de ut sju hytter, serverer mat og holder 17 unge i arbeid om sommeren. Det er stølen som gjør at hun kan fortsette å gjøre det hun elsker og virkelig kan, å drive med melk. Gjestene som kommer fra over alt og får høre om norske mattradisjoner.

– Det er en av grunnene til at det er viktig at jeg er her, sier Ingebjørg.

Og det er stølen som gjør at sønnen Herbjørn tør å tenke tanken helt ut på å kanskje overta. Men det er noen brikker som må falle på plass først. Han er ikke odelsgutten, det er det storebroren som er. Tiden vil vise hvem som overtar.

– Brødrene snakker sammen om dette og det er kjempebra, sier Ingebjørg.

Sønnen er så klar for å overta, at pulsen øker når moren nevner at han kunne ha godt av å gjøre noe annet før han kanskje fører drifter videre.

– Og ikke overta med en gang? kommer det raskt fra sønnen.

– Jeg vil selvfølgelig drive videre med melkekyr. Det er ikke noe annet å drive med her. Melkekyr passer for meg, sier han.

Herbjørn har noen tanker om hvorfor de er så få melkebønder igjen i Tinn. Han tror noe av årsaken er at få har en nisjedrift ved siden av.

– Noen brøyter, men vi har alt det andre, sier Herbjørn.

Kyrne lager liv i bygda

Herbjørg strekker ut ryggen i høyet på låven. Det er fôr til dyrene og kan ikke ligge i rundballer, de vil bare rulle ned til bunn av dalen.

– Jeg fortsetter med melk fordi det er dette jeg kan, det er fantastisk å drive med. Så har vi lagd oss egne jobber. Vi er med på å lage liv i bygda, dessuten er det viktig å produsere mat her.

– Det har med kulturen å gjøre, ta vare på den kunnskapen det er å lage mat. Så er det fint å kunne samarbeide med dyr, det inspirerer å bli stadig bedre, sier Ingebjørg.

Hun opplever det som litt krise at de er så få melkeprodusenter igjen, og det ser ikke ut til å bli flere med det første. Hun forstår ikke helt hvorfor det har blitt sånn.

– Det er ikke så mange som vil overta gårdene og drive med landbruk, kanskje det også har vært litt mye negativ fokus rundt denne type drift rundt kjøkkenbordet hjemme hos folk. Det er ikke så rart, for det er dårlig økonomi i dette for mange. Det kan være så enkelt at man må snakke yrket opp. Skal du få de unge til å ville drive, hjelper det ikke å snakke yrket ned. De har jo hele verden liggende i en datamaskin, sier Ingebjørg.