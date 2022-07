Indre Østfold får ikke veterinærer på vakt: – Det er en sjanse for at dyr ikke får hjelp

Neste helg vil områdene Marker, Trøgstad og Eidsberg i Indre Østfold kommune stå uten veterinærvakt, skriver Smaalenenes Avis.

Nå er bøndene bekymret for hva som skjer dersom dyr trenger helsehjelp.

– Det er en sjanse for at dyr ikke får hjelp. Har man ikke veterinærvakt, må man løse det på dugnad. Det er ingen beredskap nå, sier Hans Anders Moen i Trøgstad Bondelag til avisa.

Han tror en del storfe ikke får blitt inseminiert, noe som kan gi økonomiske konsekvenser.

– Jeg er klar over at det er underbemanning av veterinærer over hele landet. Man kunne se dette problemet for et halvt år siden. Jeg vet kommunen jobber hardt for å finne en løsning, sier Moen.

Ferie og mangel

Anne Marit Næss, enhetsleder landbruk i Indre Østfold kommune, forklarer hvorfor de ikke får veterinærer på vakt.

– For det første er det ferietid, og for det andre er mangel på veterinærer et problem som man har visst om en stund. Vi må prøve å jobbe for å få gode løsninger, sier Næss til avisa.

Bjørnar W. Jakobsen, president i Veterinærforeningen, sa til Nationen tidligere i juli at han frykter mangel på veterinærer vil slite ut de veterinærene som er på jobb.

– Konsekvensen er at det til slutt ikke er noen veterinærer som orker eller tør å jobbe med vanlig kombinert praksis og vakttjenester ute i distriktene, og da kan ikke bøndene ha husdyr lenger. Det betyr at Norge ikke lenger vil kunne ha egen animalsk matproduksjon og at vi må importere mer mat. For deg og meg vil det bety en dårligere mattrygghet og matsikkerhet, sa Jakobsen.

Les også: Mener veterinærmangel kan føre til økt import og svekket matsikkerhet

Setter ned arbeidsgruppe

Veterinærforeningen mener det er flere tiltak som bør iverksettes for å få flere veterinærer til å satse på en karriere i distriktene med ekspertise på produksjonsdyr.

– Vi trenger større og mer robuste vaktgrupper, flere kommunale stillinger for veterinærer som gjør at flere kan bo i områder der det ikke er nok veterinærpraksis til alle, uttalte Jakobsen.

I juni varslet landbruksminister Sandra Borch at regjeringen setter ned en arbeidsgruppe som skal foreta en grundig gjennomgang av status for veterinærdekningen.

– Hurdalsplattformen slår fast at vi skal styrke veterinærtjenesten, og nå følger vi opp. Tilstrekkelig tilgang på veterinærer er avgjørende for å ivareta dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet, og for at vi kan ha et aktivt landbruk i hele landet, sa landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).