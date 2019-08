Indonesisk mann går baklengs for å stoppe avskoging

43-åringen begynte den 700 kilometer lange ferden fra hjemmet sitt i Mount Wilis til Jakarta på samme øy 18. juli. Fredag ventes han å ankomme den indonesiske hovedstaden.

Mount Wilis er svært rammet av avskoging. Når han ankommer Jakarta fredag, håper han å få møte president Joko Widodo for å be han plante trær i hjembyen.

– Jeg gjør dette for å øke folks bevissthet rundt avskoging. Jeg trenger presidentens støtte for å hjelpe til med skogplanting, i samarbeid med andre samfunn, sier Bastoni.

Indonesia har hogd regnskogen sin raskere enn andre land, ifølge nyhetsbyrået AP, som også skriver at raskt skogtap og klimautslipp har gjort Indonesia til den fjerde største bidragsyteren til global oppvarming etter Kina, USA og India.

Bastoni har festet et speil på ryggsekken sin som hjelper ham med å unngå å støte på gjenstander ettersom han går baklengs. På ferden til Jakarta har han gått 20 til 30 kilometer hver dag. Han har sovet i moskeer og på politistasjoner underveis.

I mange byer og landsbyer har han blitt møtt med støtte fra folk, som har gitt ham mat, drikke og et sted å overnatte.

– Jeg håper jeg kan røre hjertet til Pak Jokowi slik at han starter innsatsen for miljøet ved å gi meg et tre, sier 43-åringen, som refererer til navnet som presidenten blir populært kalt.