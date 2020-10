Mandag dukket det opp en ny rett i Ikeas restauranter: Planteboller. De er laget av poteter, løk, erteprotein, eple og hvete. Planen er at de over tid skal ta over for de velkjente svenske kjøttbollene.

– Vi har introdusert noe som vi har kalt for plantebolle, som er helt vegansk. Den skal smake helt likt som den tradisjonelle kjøttbollen, og den skal være en erstatning for kjøttbollen, sier Gudrun Lægreid, pressekontakt i Ikea Norge, til Dagbladet.

Ifølge Ikea skal plantebollene både se ut som og smake helt likt som kjøttbollene.

– Dette er en plantebolle for kjøttelskeren, meningen er å ikke smake forskjell. Av dem som har testet dem allerede, oppgir de fleste at de ikke merker forskjell, sier Lægreid til avisa.

Årsaken til endringen er at Ikea ønsker å bli klimanøytrale. Den tradisjonelle kjøttbollen fjernes ikke helt ennå, men målet er at kjøttbollene er erstattet innen 2030.

– Disse vil ikke være som grønnsakbollene, som skulle smake av grønnsakene de var laget av, men de skal være et tilbud til dem som ønsker kjøttsmak og konsistens, som ønsker å ta mer bærekraftige valg, sier Lægreid om de nye bollene.