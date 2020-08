I desse kornsiloane lagrast nesten alt kornet til Libanon. No er dei øydelagde

I hjartet av Libanons hovudstad Beirut er hamna ein grunnleggande del av infrastrukturen som blir bruka til å få tak i varer frå rundt om i verda. 60 prosent av all importen til landet føregår der. No er den øydelagd.

Dødstala etter tysdagens to eksplosjonar i hovudstaden har no stige til over 100 personar. Meir enn 4000 skal vera skadde. Ifølgje innanriksminister Mohammad Fahmi kan eksplosjonane ha oppstått på grunn av kjemiske reaksjonar i ammoniumnitrat som låg på eit lager i området, melder Al Jazeera.

Katastrofal økonomisk situasjon

I hamneområdet ligg det fleire kornsiloar. Desse har blitt skadde i eksplosjonane. I tillegg har kornmottaket blitt skadd.

Siloane har ein total kapasitet på 120.000 tonn korn, og er eit strategisk lager for heile Libanon der om lag 85 prosent av landets korn blir oppbevart, skriv S&P Global Platts.

– Libanon var allereie i ein katastrofal økonomisk situasjon då eksplosjonen inntraff. Krisa har vore tydeleg sidan mars i år, då regjeringa for fyrste gong sa at dei ikkje kunne betale gjelda si, seier seniorforskar Tine Gade ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) til Nationen. Ho forskar på fred, konflikt og utvikling, og har tidlegare gjort djuptpløyande feltarbeid i Libanon.

Krisa har inntreffe på grunn av dårleg planlegging, korrupsjon og koronaviruset, skriv The New York Times. Det har ført til valutakollaps og skyhøge prisar på forbruksvarer.

Støtte frå det internasjonale samfunnet

Krisa har gjort det vanskeleg for folk å ta ut sparepengane sine, og det ser ut til at mykje av pengane har forsvunne. Dette har resultert i at lønningar ikkje kan bli betalte og at folk mistar jobbane sine.

– Det er tome kjøleskap og mange sveltar. Me må ikkje gløyme at det er eit land som husar opp mot to millionar syrarar. Tilstrøyminga av syrarar til Libanon har ført til auka arbeidsløyse og fattigdom, særleg blant dei som alt hadde lite, seier Gade.

Den lokale valutaen har sidan i fjor tapt åtti prosent av sin verdi.

– At det no kan bli mangel på korn vil ytterlegare forsterke den katastrofale økonomiske situasjonen. Mattryggleiken blir svekka. Situasjonen er veldig vanskeleg og det er all grunn til å håpe at det internasjonale samfunnet kan støtte opp om Libanon no, seier Gade.

Ho fortel at det er mange kompliserande faktorar i katastrofen. Politikarane i landet har vist sterke teikn til udugelegheit, forklarar ho.

– Katastrofen no inntreff på verst tenkeleg tidspunkt. Libanon er på bar bakke. Det er eigentleg mykje velstand i Libanon samanlikna med i resten av Midt-Austen. Eg trur at Noreg og andre land vil ha interesse av å bidra til at Libanon skal stabliserast og garantere mattryggleiken til befolkninga. Viss syrarane og libanesarane som bur i Libanon skal begynne å reise til Europa, trur eg ikkje det er i den norske regjeringas interesse, seier Gade.

Det har kome meldingar om at det ikkje var mykje korn i siloane på eksplosjonstidspunktet, nettopp fordi landet har prøvd å forsyne ei svolten befolkning med brød.

