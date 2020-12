I dag må du sjekke røykvarsleren

Første desember er dagen for den årlige kampanjen rundt fungerende røykvarslere. Brannvesenet ønsker derfor at alle er bevisste og sjekker røykvarslerne sine, for å se om de er fungerende. Det er spesielt viktig i juletiden, som også er en høytid for brann i Norge. Det er påbudt med fungerende røykvarslere i alle norske boliger.

I flere kommuner rundt om i landet har både brannvesen og kommune oppfordret til å skifte batteri på røykvarslere, da flere har en levetid på ikke lengre enn omtrent 8 år.

– Desember er som regel måneden det brenner oftest og det gjenspeiles dessverre i vår statistikk. Av de 41 personene som mistet livet i branner i 2019, omkom seks i desember, sa fungerende avdelingsdirektør Ann Christin Olsen-Haines i DSB til TU-bygg i januar 2020.

Færre landbruksbranner

I 2020 har Nationen dekket flere tilfeller av brannulykker i diverse områder. Blant annet brann i produksjonsanleggene på Melkøya utenfor Hammerfest, brann i uthus med kalkuner og høns i Birkenes, brann inne på Helgeland, låvebrann på Romerike og brann i siloanlegg på Lena i Toten.

I 2019 registrerte Landbrukets brannvernkomités 132 landbruksbranner. Til sammenligning var det 154 landbruksbranner året før, i 2018.

Landbrukets brannvernkomité har også ført statistikk over landbruksbranner i boliger og driftsbygninger fra 2013 til og med 2019. Det var i fjor en nedgang fra året før både når det gjelder bolighus og driftsbygninger.

Brannulykker i norske hjem

Hittil i år har 42 mennesker dødd i brannulykker. Til sammenligning var det 41 dødstilfeller totalt året før og 36 dødstilfeller på samme tid i 2018. Antallet dødstifeller ved brannulykker har kun gått nedover siden DSB startet registreringen i 1979. Det året døde hele 91 mennesker i brannulykker i Norge.

Det siste året har tre brannårsaker stått for hele 4239 av 5904 branntilfeller. Hovedårsaken for brannhendelser i bygg har vært på grunn av mat eller gjenstander på/i komfyr, med hele 1973 slike branntilfeller. Etterfulgt av 1378 tilfeller på grunn av elektronisk utstyr og 888 branntilfeller med ukjent årsak.

Husdyrbranner

Landbrukets brannvernkomités tall pr. oktober 2020, viser at over 800 husdyr har omkommet i brann i år. Antallet omkomne dyr svinger derimot mye fra år til år. Hovedårsaken er om det oppstår brann i fjørfebesetninger eller ikke.

Til sammenligning var det kun fire husdyr som omkom i gårdsbranner i 2019.