I dag avlives de siste danske minkene

Det er bare om lag 5000 gjenlevende mink i Danmark. Fredag trer forbudet mot å holde mink ut 2021 i kraft.

Men forskere fra både Rigshospitalet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet kan bli den danske næringas siste håp, skriver danske Landbrugsavisen.

Akademikerne har nemlig søkt om å få 70 millioner kroner til et treårig forskningsprosjekt hvor de ønsker å undersøke hvordan koronavaksinen funker på mink. Det største problemet for dem nå er å få prosjektet godkjent mens det ennå er gjenlevende mink i Danmark.

– Vi har funnet en minkoppdretter i nærheten av Hobro hvor vi kan kjøpe minken. Men hvis vi ikke får godkjenningen, må han kanskje drepe dyrene, sier en av forskerne til Landbrugsavisen, Steen Henrik Møller.

Minkoppdretteren de viser til, er Erik Vammen. Han har tidligere sagt til avisa at det beste er hvis den gjenlevende minken kan gjøre nytte av seg i stedet for å bli avlivet.

Det var i november i fjor at danske myndigheter bestemte at all mink måtte avlives. Beslutningen ble tatt i kjølvannet av at et mutert koronavirus hadde begynt å spre seg blant dyrene. Til tider ble over 100.000 mink avlivet om dagen, og flere steder ble mink dumpet i massegraver.

I desember kom beskjeden om at myndighetene la ned forbud mot minkoppdrett for hele 2021.