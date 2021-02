I år blir det ikke påskekrim på melkekartongen

I 10 år har forfatter Gunnar Staalesen og illustratør Arild Midthun laget påskemysterier for Tine. Nå er samarbeidet slutt, skriver NRK.

– Vi skilles som gode venner. Det har vært veldig gøy å få lage påskekrim for folket, og da er det jo vemodig at det tar slutt, sier Staalesen til statskanalen.

Tegneseriene om detektiv Ulf Ulvheim har skapt undring og diskusjon rundt påskebord i hele Norge siden 1997. Nå har Tine bestemt seg for å slutte å trykke krimgåtene på kartongene.

Direktør for Tine Marked, Frode D. Fimreite, opplyser til NRK at de ikke har tenkt å gå helt bort fra påskekrim. Melkekartongene får nå en QR-kode som man kan skanne med mobilen, som gir tilgang til et nytt påskeunivers digitalt.

Ifølge Tines nettside heter årets påskekrim «Den store vaffelmysteriet».