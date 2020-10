Høsten 2005 ble det innført returavgift på melk- og juicekartonger. En upopulær avgift som daværende statssekretær i Miljøverndepartementet, Henriette Westhrin (SV), fikk i oppgave å forsvare i mediene.

– Det var en ganske kontroversiell avgift. Det tok ikke lang tid før jeg fikk tilsendt de første brukte melkekartongene i posten fra en anonym mann. Det lå med en lapp der det sto at avgiften var ille, og at han skulle fortsette å sende meg melkekartonger til den ble fjernet, forteller Westhrin til Nationen.

Og nettopp det løftet har mannen holdt i 15 år. Den dag i dag får den tidligere statssekretæren, som nå er generalsekretær i Norsk Folkehjelp, fortsatt melkekartonger i posten.

Det spiller ingen rolle hvilken jobb hun har. Melkekartongene har forfulgt henne de siste 15 årene. Pakkene kommer heller ikke til hennes private postkasse, men til jobbadressen.

– Nå var det en stund siden sist, så jeg tenkte kanskje at det var slutt. Men torsdag kom det plutselig en stor pappeske med kartonger, som var ordentlig skyldt og pent brettet. Det er ikke hver gang det kommer så mye, og noen ganger er de dårlig vasket og lukter surt, sier hun.

– Jeg blir mest fascinert

Etter den siste leveransen bestemte hun seg for å dele et innlegg om hva hun opplever på Facebook.

– Jeg tenkte at det kunne bli en artig sak i sosiale medier, og det ble det jo. Jeg har fått mange reaksjoner. Jeg tenker at jeg får bruke denne anledningen til å slå et slag for returavgiften, forteller hun.

– Dette har pågått med jevne mellomrom i 15 år. Blir du ikke lei?

– Jeg blir mest fascinert. Det er jo en kuriositet. Jeg vet ikke hvem dette er, og jeg har ikke brukt energi på å finne det ut. Det er anonyme pakker som går akkurat dit de skal, nemlig i pappreturen, forteller Westhrin.

– Avgiften er i realiteten borte

Drikkekartongavgiften lå i Bondevik II-regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett. Etter maktovertakelsen i 2005 valgte Stoltenberg-regjeringen å beholde avgiften i statsbudsjettet.

– Nå er det en stund siden jeg jobbet med dette, men jeg vet at avgiften blir lavere jo høyere innsamlingsgraden er. Blir den så høy som 95 prosent, faller avgiften bort. I dag har jeg fått vite at avgiften i realiteten er borte, opplyser hun.

– Selv om jeg fortsatt får tilsendt melkekartonger, synes jeg det var et godt grep å innføre avgiften. Dette er et eksempel på hvor god en miljøavgift kan være, legger Westhrin til.