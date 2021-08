Hytteprodusenter melder økte trelastpriser inn til Konkurransetilsynet

Generalsekretær i NOHF, Olaf Olstad, sier at de er bekymret for arbeidsplasser i distriktene i tiden framover.

– Flere av våre medlemmer har nå rapportert om kunder som avventer situasjonen og kunder som vil terminere kontrakter på nye hytter. Den voldsomme prisøkningen på trelast oppgis som årsak, sier han i en pressemelding.

Vil undersøke «stilltiende prissamarbeid»

Ifølge ham har prisen på mange hyttemodeller økt betydelig på grunn av prisøkningen på trelast. Derfor har de nå også meldt prisøkningen inn til Konkurransetilsynet for å finne ut om den er innenfor lovverket.

På en gjennomsnittlig hytte utgjør prisstigningen 200-250.000 kroner, ifølge NOHF.

– Dette er ekstremt og det er vanskelig å forstå bakgrunnen for en slik voldsom prisøkning i løpet av bare 10 måneder. Disse prisøkningene har medført vesentlig økte kostnader ved hyttebygging, som igjen medfører at NOHFs medlemmer opplever at kundene avventer situasjonen eller ønsker å terminere allerede inngåtte avtaler. Det fører igjen til færre nye oppdrag. Dette er dårlige nyheter, ikke bare for våre medlemmer, men også for distriktene hvor disse arbeidsplassene befinner seg, sier Olstad.

– NOHF kan ikke se at trevareleverandørene gir en tilstrekkelig god begrunnelse for den voldsomme prisøkningen på trevareprodukter. Vi ber derfor Konkurransetilsynet om å undersøke om det foreligger et stilltiende prissamarbeid eller misbruk av markedsmakt i trevaremarkedet, sier generalsekretæren.

Flere årsaker til prisstigning

Det er vist til flere årsaker for hvorfor trelastprisene har skutt i været det siste snaue året. Markeds- og logistikksjef i AT Skog, Hans Erik Røra, sa blant annet til Nationen at mangelen på varer skyldes «stor aktivitet innenfor bolig- og hyttebygging samt renovering».

– Etterspørselen er høy over hele Europa samt USA. Det er produksjonskapasiteten til sagbrukene og ikke råstoffmangel som har vært årsakene til mangel på trelast i Norge hittil, sa han.

Statistisk sentralbyrå (SSB) skrev nylig at tilgangen på tømmer har vært for lav i Nord-Amerika på grunn av økt byggeaktivitet og store barkbilleangrep i Canada.

– Dette har ført til økt import av trelast fra Europa, som igjen har ført til en betydelig prisøkning på trelast også i Norge, skrev SSB.