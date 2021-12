Hyttekommune vil ha tydelig beskjed fra regjeringen

– Det hadde hjulpet oss. Vi syns ikke folk har fått god nok informasjon. Inntrykket er at folk er flinke til å følge reglene, hvis de bare blir kjent med dem, sier kommuneoverlege Camilla Underland til Hallingdølen.

Hvorvidt koronassmittede personer skal oppholde seg i hjemkommunen sin eller ikke har vært et tilbakevendende tema i flere hyttekommuner tidligere.

I februar i år sa helsedirektør Bjørn Guldvog at folk måtte reise hjem hvis de ble syke.

Ifølge Underland har ikke budkapet kommet like tydelig fram denne vinteren. Det til tross for at FHI har skrevet at de samme anbefalingene gjelder i årets råd for julefeiringen.

– I fjor presiserte Guldvog budskapet på en pressekonferanse, det budskapet gjelder fortsatt, men informasjon er ferskvare. Nå er det ny sesong og då må budskapet bli gjentatt, sier Underland.

Anbefaling fra helsedirektøren

Like før jul oppfordret Hol kommune i Hallingdal folk om å ikke reise på hytta hvis de var syke eller skulle gjennomføre koronaisolasjon- eller karantene. Det skrev avisa Hallingdølen.

Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad svarte Nationen følgende på spørsmål om han ville oppfordre andre kommuner til å gå ut med en anbefaling slik Hol kommune gjorde:

"Vi anbefaler alle å isolere seg hjemme ved symptomer eller etter positiv test, og ikke legge ut på reise i isolasjonsperioden", skrev Nakstad i en e-post.

Nakstad la til at den samme anbefalingen gjaldt personer som pålegges smittekarantene, og at plikten var forskriftsfestet i covid-19-forskriften.

"Begrunnelsen er at man lett kan smitte andre under reiser og at nærhet til helsehjelp er best ivaretatt der man bor. Det er fortsatt viktig å huske på dette, selv om man er vaksinert", skrev Nakstad i e-posten.

Har meldt i fra

Kommuneoverlege i Hemsedal, Camilla Underland, sier til Hallingdølen at kommunen har meldt i fra om utfordringene de møter på til statsforvalteren.

Underland ønsker at budskapet fra i fjor tydeliggjøres på nytt.

– Vi har meldt i fra. I fjor presiserte Guldvog budskapet på en pressekonferanse, det budskapet gjelder ennå. Men informasjon er ferskvare. Nå er det en ny sesong, og da må budskapet bli gjentatt.