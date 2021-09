Hytteeiere i Hafjell må betale dyrt for ulovlige gjerder

En rekke antall hytteeiere i Hafjell har fått beskjed fra Øyer kommune om å rive gjerdene sine. De har også fått et overtredelsesgebyr for brudd på reglene, skriver NRK.

Ifølge kommunen har det blitt gitt over 100 overtredelsesgebyr for ulovlige gjerder i Hafjell, med en samlet sum på cirka 250.000 kroner.

Leif Kristian Lunke er en av hytteeierne som må betale 3000 kroner i gebyr for et ti meter langt gjerde, som han har satt opp for å holde sauene unna hytta. Nå må han fjerne det.

– Jeg har stor forståelse for at en kommune må ha regler, som vi må følge. Men det er vanskelig å forstå fornuften her. Jeg savner også kommunens regler for hva som er godkjent, sier Lunke til statskanalen.

– Beiterett og tilgjengelighet

Tjenesteleder for plan og utvikling i Øyer kommune, Øystein Jorde, opplyser at de i sommer har fulgt opp et gjerde-tilsyn de startet på i 2018.

– Det handler om beiterett, estetikk og tilgjengelighet for folk flest. Vi følger opp det som er bestemt av politikere og som står i reguleringsplanene, sier Jorde til NRK.

Ifølge kommunen kan gjerder på inntil 10 meter godkjennes i spesielle tilfeller, men at det ikke er god nok grunn å skulle holde beitedyr unna.

Får støtte av bonde

Leder for Øyer Tretten Sau og Geit, Eivind Holen Buhaug, synes gjerdereglene i Hafjell er for strenge.

– Ingen ønsker dyr på dørhella, og vi forstår at hytteeierne ønsker å gjerde inn hyttene sine. Hvis man reiser litt lenger innpå fjellet her, så ser du at hver eneste seter er inngjerda. Det er nettopp for å slippe å få dyr inn, sier Holen Buhaug til NRK.