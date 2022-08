Hvalrossen Freya er avlivet

Tidlig søndag morgen gjennomførte Fiskeridirektoratet en kontrollert aksjon der hvalrossen som i det siste har oppholdt seg i Oslofjorden ble avlivet. Det melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

– Beslutning om avliving ble tatt etter helhetsvurdering der vi kom fram til at menneskers liv og helse kunne komme i fare, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Forsvarlig avliving

Det var personell fra Fiskeridirektoratet som avlivet dyret.

– Godt trent personell gjennomførte aksjonen etter gjeldende rutiner for avliving av sjøpattedyr. Aksjonen forløp uten dramatikk, sier Bakke-Jensen.

Politiet og Mattilsynet ble varslet i forkant av aksjonen.

Hvalrossen er overlevert til videre håndtering av veterinærer.

Fiskeridirektoratet skriver i pressemeldingen at de gjennom egne observasjoner har konkludert med at risikoen for farlige situasjoner for mennesker og dyr var svært høy.

– Til tross for gjentatte oppfordringer fulgte ikke publikum anbefalinger om å holde avstand til hvalrossen, og det oppsto farlige situasjoner ved flere anledninger, står det i pressemeldingen.

Flytting har vært vurdert

Flere tiltak har vært vurdert i forbindelse med hvalrossens tilstedeværelse i Oslofjorden.

– Vi har vurdert alle mulige tiltak svært grundig. Vi kom fram til at vi ikke hadde anledning til å ivareta dyrevelferden på en god nok måte med andre tiltak, sier Bakke-Jensen.

Flytting har vært utredet sammen med blant annet Havforskningsinstituttet.

– En eventuell flytteoperasjon ville vært svært komplisert og forbundet med høy risiko, slik at dette alternativet ble valgt bort, sier Bakke-Jensen.

– Vi har forståelse for at denne beslutningen kan skape reaksjoner hos publikum, men jeg er trygg på at dette var den riktige avgjørelsen. Vi er opptatt av dyrenes ve og vel, men menneskers liv og helse må gå foran, sier Bakke-Jensen.