«Hurra! 4000 gårdsbruk nedlagt på ett år»

Nationen bringer for sekstende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

Refotoprosjektet «Tilbakeblikk» viser med bilder hvordan landskap endres over tid. Men, gamle bilder kan aldri vise de tanker og holdninger som i samtid ble fremsatt da bildet ble tatt. Det kan derimot det skrevne ord. Som eksempel hentes fra glemselen utdrag av en leder i Finansavisen i november 2003. «Hurra! Fra sommeren 2002 til sommeren i år har antall gårdsbruk i drift sunket som en stein. Ifølge Nationen er nedgangen fra 58.897 aktive bruk til 54.904, det vil si en reduksjon på ca. 4000 bruk. På tre år er reduksjonen ca. 10.000 bruk. Nedgangen er forventet og det er grunn til å juble. Færre bønder produserer nemlig det samme som før. (...) Det er altså ingen sammenheng mellom nedlagte bruk og produksjon.»

I 2020 er antall aktive bruk under 40.000 og trolig jubles det fortsatt i Finansavisen. Selv tror jeg det er bra at ikke alt kan måles i kroner og øre, for da ville det vært pinlig å se hvor mye vi årlig mister av både kultur, kompetanse, stedskjærlighet og mellommenneskelige relasjoner når stadig nye gårdsbruk med jubel legges ned. Hurra!