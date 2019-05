Hundretusener klimastreiker over hele verden: – Vi er ikke ute etter ros

– Vi er ikke her for å få ros. Vi er ikke her for at de voksne skal ta selfies med oss og si at de virkelig beundrer det vi gjør, sa Thunberg da hun holdt appell foran mellom 6.000 og 8.000 mennesker i Kungsträdgården Park i Stockholm fredag ettermiddag.

– Alt vi sier er: Stå bak forskerne. Vi gjør alt dette for å sørge for at de voksne lytter til forskerne, slo hun fast.

Den svenske 16-åringen er inspirasjonskilden bak det globale streikeinitiativet «Fridays for the Future», som ifølge arrangørene denne gangen trolig mobiliserte vel 1,4 millioner ungdommer i 119 land.

Alarmerende rapporter fra FNs klimapanel, som advarer om dramatiske konsekvenser dersom den globale temperaturen øker med mer enn 1,5 grader, og FNs naturpanel, som advarer om at skadene på verdens natur truer opptil én million arter med utryddelse, danner bakteppet for protestene.

– Hørt det før

I Norge deltok 7.000 elever i streiker eller markeringer for klimasaken, ifølge arrangørene rundt om i de 32 påmeldte byene og tettstedene i landet.

Rundt 2.000 møtte opp foran Stortinget i Oslo der de ble møtt av statsminister Erna Solberg (H) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Jeg forstår at mange av dere er utålmodige og frustrerte. Det skulle bare mangle, sa Solberg, som dels ble møtt med piping og dels med applaus fra de frammøtte.

Leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom mener det er lite som tyder på at statsministeren har tatt ungdommens budskap innover seg.

Annonse

– Ut ifra det statsministeren sa, tyder mye på at vi fortsatt har en del protester foran oss, sier han til NTB etter selv å ha holdt appell for rundt 1.000 frammøtte i Bergen.

– Hun vil ikke svare på eller snakke om kravene våre. Isteden forklarte hun hva regjeringen har gjort tidligere, blant annet å trekke oljefondet ut av olje og gass. Poenget vårt er jo at det som har vært gjort tidligere, ikke er nok. Vi kan ikke fortsette sånn vi holder på nå, sier Eiterjord.

Kan være historisk

Totalt var det fredag meldt inn minst 1.623 streikeaksjoner rundt om i verden, fra Cape Town helt sør i Sør-Afrika til Utqiagvik helt nord i Alaska i USA.

Blant de største demonstrasjonene var den som fant sted på ikoniske Brandenburger Tor i Berlin. Minst 5.000 elever i hovedstaden boikottet skoletimene og løftet bannere med påskriftene «Det finnes ingen planet B» og «Klima nå, lekser senere».

Store folkemengder samlet seg også i andre tyske storbyer som Frankfurt og Hamburg, blant annet inspirert av en kronikk i Süddeutsche Zeitung forfattet av Thunberg og den tyske aktivisten Luisa Neubauer.

Miljøorganisasjoner som bidro til å organisere demonstrasjoner i over 120 land 15. mars, har kommet med ulike anslag over hvor mange som deltok da. Flere av anslagene har ligget mellom 1,4 og 1,9 millioner mennesker.

Denne gangen skal protestene ha vært enda større, ifølge arrangørene. Stemmer anslagene, kan fredagens klimastreiker ha vært en av de største miljøprotestene i verden noensinne.

Krever tiltak

Hovedkravet fra de unge klimaaksjonistene er at de voksne politikerne skal ta grep og sørge for at planeten unngår å bli utsatt for skrekkscenarioene FN advarer om.

At elevene velger å demonstrere og streike igjen, bare to måneder etter forrige globale markering, er en reaksjon på mangelen på handling i kjølvannet av forrige streik.

– Nå vil vi la det gå litt tid før neste store nasjonale markering, men får vi ikke gehør for kravene våre, er det planlagt ny streik allerede 30. august, varsler Eiterjord i Natur og Ungdom.