Hunden Patsy reddet sauene fra å bli slukt av flammer

De siste månedene har vært preget av mange og store branner i Australia. Flere tusen dyr er døde, og myndighetene frykter at dyrearter kan være utdødd som følge av brannen.

Ifølge avisa Metro skal om lag 480 millioner pattedyr, fugler og reptiler ha mistet livet siden september.

Noen dyr som derimot overlevde den voldsomme brannen er sauene til familien Hill fra Corryong i Victoria.

Superhunden Patsy

Gjennom Instagram har Cath Hill fortalt om hvordan border collien Patsy har reddet sauene fra flammehavet.

– La meg introdusere superhunden Patsy.

Historien startet 31. desember i fjor, da brannen nærmet seg beitet hvor sauene til familien holdt til. Hunden og broren til Cath dro ut for å redde sauene. Sammen klarte de å få sauene til en sikker plass på gården.

Gjennom tykk røyk og med ilden som nærmest seg, hjalp Patsy sauene trygt hjem. Men brannen nærmet seg gården, og noe måtte gjøres. Pasty ble satt til å vokte flokken på en sikker plass, mens broren tok fram traktoren og en vanntank.

Inne i byen stod søsteren Cath og fulgte dramaet. Hun så brannen nærme seg gården, og fryktet det verste. Hun viste hvordan hun så situasjonen gjennom en video på Instagram.

– Når Patsys eier så denne videoen, forstod han virkelig hvorfor alle i byen trodde han og Patsy var borte.

Reddet gården

Patsy hold sauene trygge, mens Caths bror holdt ilden borte.

– Nesten alle sauene kom seg i trygghet, sammen med høyballer og gårdshusene, skriver Cath.

På et av bildene som ble lagt ut på kontoen kan man se ilden som er på vei mot dem i horisonten.

Historiens slutt ble at familien klarte å holde brannen unna. Et bilde viser at også naturen er på vei til å gro fram igjen.

Familien har fått masse tilbakemeldinger og støtte gjennom sosiale medier, og ble overveldet over hvor langt historien hadde spredt seg.

– Patsy og eieren hennes er veldig takknemlige for alle støtten som har kommet fra hele verden.