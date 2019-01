Hunden Chiba måtte avlives etter angrep av kongeørn

Det er NRK som skriver om hendelsen. Angrepet skjedde i Drangedal i Telemark.

Hundeoppdretter Randi Hansen kom hjem fra butikken da hun så kongeørnen lette fra bakken. Hun fryktet med en gang at noe var galt.

– Jeg tenkte på bikkjene, og ble redd for at noe hadde skjedd med dem. Jeg ville ha ørnen bort fra området, så jeg kom meg ut av bilen og prøvde å jage den ut i skogen. Så snudde jeg meg, og så hunden ligge i snøen, forteller Hansen til NRK.

– Sjelden ørn angriper hund

Espen Marker i Statens naturoppsyn sier det er sjelden ørn angriper hunder.

Annonse

– Det kan ha vært helt tilfeldig at hunden ble bytte for ørnen, sånn fungerer naturen. Men det kan også hende at ørnen er syk eller skadet, eller at det er andre grunner til at fuglen ikke klarer å skaffe seg mat på naturlig måte, sier han til statskanalen.

Frykter nytt angrep

For hundeoppdretteren ble hendelsen en opplevelse som satt ett støkk i henne.

– Det er helt uvirkelig det som har skjedd. Verdens snilleste bikkje er drept. Og så på den måten.

Hun forteller at hun nå frykter flere hunder skal bli angrepet av kongeørnen, og håper den blir funnet og fjernet fra området.