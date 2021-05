Hundeeiere demonstrerte i Aten

Ifølge regjeringskilder er hensikten med lovforslaget å få en slutt på det som omtales som «amatør-oppdrett», det vil si oppdrettere som kun er opptatt av å tjene penger. Slik oppdrettspraksis fører ofte til stor lidelse for dyrene, spesielt for tisper som tvinges til å føde mange kull tett etter hverandre, og som avlives når det ikke er bruk for dem mer.

Lovforslaget møter imidlertid motbør hos mange greske hundeeiere, og søndag protesterte flere hundre av dem sammen med hundene sine utenfor den greske nasjonalforsamlingen.