Hund hylles som helt etter å ha reddet begravd baby

Hunden Ping Pong blir hyllet som helt i Thailand etter å ha funnet og reddet en nyfødt baby som angivelig var blitt gravd ned på et jorde av sin tenåringsmor.

Gravd ned

Den nyfødte lå under et dekke av jord nær en gård i Chumpuang-distriktet i provinsen Nakhon Ratchasima nordøst i Thailand, og ble funnet av hunden Ping Pong onsdag.

Den nysgjerrige hunden gravde rundt på området og begynte å bjeffe, noe som varslet eieren, en kveg-gjeter.

Ble funnet raskt

– Jeg tror ikke det tok lang tid etter at moren gravde ned babyen til hunden fant ham, sier politimannen Panuvat Udkam til AFP.

Annonse

Politimannen sier den nyfødte babyen, en gutt, er på sykehus og at helsen er god. Gutten har ikke fått noe navn ennå.

Redd for foreldrene

Tenåringsmoren er siktet for drapsforsøk og for å ha etterlatt et barn uten tilsyn.

Panuvat sier 15-åringen hadde forsøkt å kvitte seg med barnet sitt fordi hun var redd foreldrene skulle bli sint.

– Etter å ha født barnet på egen hånd, gravde hun det ned, sier Panuvat.

Ping Pong hylles i lokale medier og på sosiale medier i Thailand etter bragden.

– Menneskets beste venn, kommenterer en Facebook-bruker.