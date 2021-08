Hun blir ny konsernsjef i Bama

– Jeg ser fram til å jobbe i et selskap som vet at tett samarbeid med kunder og produsenter er avgjørende for å lykkes, og dermed oppnå visjonen om en sunnere og ferskere framtid. Det er en ære å få starte i et selskap med 135 års historie, som jobber for å fornye og forbedre gjennom å kombinere lang erfaring med innovasjon og entreprenørskap, sier Petra Axdorff i en pressemelding.

Hun kommer fra stillingen som administrerende direktør for Ikea Spania. Hun har hatt flere lederstillinger i Ikea, Ica og Axfood.

Styreleder Kristian Nergaard i Bama sier at han er glad og stolt for at styret har ansatt Axdorff som ny toppleder.

– Hun var vår foretrukne kandidat, etter en lang og grundig prosess. Hun er en kunde- og leverandør-nær toppleder med erfaring fra europeisk så vel som nordisk handel og dagligvare. Hun får jobben med å ta Bama inn i en ny tid, der norsk produksjon blir stadig viktigere og økt forbruk og differensiert konkurransekraft for kundene er sentralt, sier Nergaard.