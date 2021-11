Huitfeldt vil ha EØS-debatt

Tirsdag holdt Huitfeldt den faste halvårige redegjørelsen for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker.

Der kom hun med nye detaljer om utredningen som Ap-Sp-regjeringen har lovet om EØS. Et viktig mål er ifølge utenriksministeren å bidra til mest mulig tilgjengelig informasjon, slik at flest mulig kan bidra i EØS-debatten.

– Debatt om Europa er viktig for Norge, sa Huitfeldt.

I redegjørelsen løftet hun fram europadebatten som et felt med «god meningsbryting og sunn uenighet» på Stortinget.

– Da skulle det bare mangle at vi ikke debatterer spørsmålene.

Vil se på nærstående land

Huitfeldts mål er at den nye EØS-utredningen skal komme i gang på nyåret.

– Vi ønsker at utredningen skal belyse hvilke utfordringer og muligheter EØS har gitt Norge det siste tiåret. Vi ønsker også å se på hvilke erfaringer andre nærstående land utenfor EU har fra sin tilknytning til det europeiske samarbeidet, sa hun.

Huitfeldt påpekte videre at både Norge og EU har utviklet seg det siste tiåret, og det geopolitiske bildet har gjennomgått store endringer.

– Vi vil derfor oppdatere vår kunnskap og vurdere erfaringene fra EØS. Den er den mest omfattende avtalen Norge noensinne har inngått. Det vil være nyttig og positivt for norsk samfunnsdebatt, sa hun.

– Som erklært EØS-tilhenger er jeg sterk tilhenger av mye diskusjon, fortsatte Huitfeldt, som samtidig gjorde det klart at EØS-utredningen skal være forsknings- og kunnskapsbasert.

– Vi vil nå se nærmere på mandat, organisering og arbeidsform.

Avlyser arbeidsprogram

Den borgerlige regjeringen varslet før sin avgang at den ville legge fram et nytt arbeidsprogram for EU og EØS i januar neste år.

– Det tenker ikke denne regjeringen å gjøre, sa Huitfeldt.

Ifølge henne er regjeringen nå i ferd med å gå igjennom EØS-samarbeidet på berørte politikkområder.

– Vi skal se på hvordan vi best kan legge opp dette arbeidet i tråd med Hurdalsplattformen. Det kommer vi tilbake til Stortinget med på egnet måte.

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) reagerer på utspillet.

– Jeg mener det er veldig lite klokt å ikke lage et arbeidsprogram for 2022. Nå har EU lagt fram sitt arbeidsprogram for 2022. Da er det viktig at Norge følger med og lager sitt arbeidsprogram, sier Eriksen Søreide til NTB.

– Det er viktig for å kunne føre en effektiv europapolitikk, være med i prosessene og ikke minst ivareta norske interesser på en god måte.

