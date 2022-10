Høyre vil gi pengestøtte til nærbutikker i nød

– Nærbutikkene er viktige for å holde liv i bygder og distriktsområder rundt i landet. Når vi har ubrukte midler fra et program som nettopp skal sikre investeringer i nærbutikkene, mener jeg det er naturlig at disse kan brukes til å hjelpe nærbutikker som sliter med strømregningene, sier stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) til NTB.

Han viser til Merkur-programmet, som allerede deler ut støtte til nærbutikkene, og som har ubrukte midler på konto.

Annonse

Høyre varsler at de vil bruke 10 millioner derfra pluss 10 millioner kroner ekstra i sitt alternative statsbudsjett på nærbutikker som sliter med strømregningen, altså 20 millioner kroner totalt.

– Mange nærbutikker i distriktene vil trolig ikke kvalifisere til bedriftsstrømstøtte med regjeringens forslag, påpeker Trellevik.

Tidligere i uken sendte over 80 nærbutikker ut et kraftig nødrop. Mange av dem hevder å nærme seg konkursens rand. Det er snakk om butikker fra kjedene Nærbutikken, Matkroken, Snarkjøp, Joker og Coop Marked i hele Sør-Norge.

Frp tok onsdag opp saken med distrikts- og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), men han kunne foreløpig ikke love noen ekstramidler utover regjeringens strømstøtte for næringslivet.