Høyre-topp: – Flyttingen til Rygge skal styrke terrorsikkerheten

Både opposisjonen og Høyre-politikere lokalt er imot flytting av Forsvarets helikopter av typen Bell 412 fra Bardufoss til Rygge. Flere mener dette er helikoptre som er viktig både for hærens skyld, men også for den sivile beredskapen i Nord-Norge.

Den siste tiden har helikoptrene bistått som lufttransport for alvorlig syke eller skadde mennesker.

Stortingsflertallet har vedtatt å flytte de fleste av helikoptrene sørover til Rygge i Østfold. Finnmarkingen Marianne Haukland (H) er vararepresentant for statsråd Frank Bakke-Jensen (H), men møter fast i Stortinget fordi han er forsvarsminister. Hun sier helikoptrene vil få en viktig rolle på Rygge.

– Bell-helikoptrene er militær beredskap som ved flyttingen til Rygge blant annet skal styrke og bygge opp terrorsikkerheten. Den siste tiden har behovet for ekstra ressurser for å løse helseberedskapen vært stor, sier hun og utdyper:

– Spesielt i Finnmark der ett militært helikopter har vært stasjonert fast i Øst-Finnmark til bruk ved behov i påvente av at ambulansetjenesten normaliserer seg etter operatørbytte i sommer.

Ikke ment til å løse slike oppgaver

Haukland mener det i utgangspunktet ikke er slik at man skal være avhengig av denne type helikopter for å løse den typer oppgaver.

– Beredskapsmessig har det aldri vært ment at militære helikoptre skal løse slike oppgaver i normalsituasjon. Men det er viktig for beredskapen i nord at man periodevis har kunnet hatt mulighet til å bruke disse Bell-helikoptrene som en ressurs, sier hun.

Hun mener derfor det er viktig at man få på plass helikoptre som kan dekke de oppgavene som skal dekkes utenom det militære.

– Det som er blitt tatt opp som en viktig sak i Nord-Norge gjentatte ganger er at avstanden mellom helikopterbasen i landsdelen er for store. Det er langt mellom Banak og Bardufoss. Slik at vi har behov for flere redningshelikoptre til søk og redning.

– Mulig å flytte ressurser nordover

– Men tenker du at beredskapen vil bli svekket når Bell-helikoptrene flyttes og noe annet utfortsett skjer i framtiden?

– Nå skal det stå to ekstra Bell-helikoptre igjen for å løse oppdrag fram til det kommer en erstatning. Dersom det skjer noe annet uforutsett, så er jeg ikke engstelig for at ressurser kan flyttes nordover ved behov for ekstra ressurser, sier Haukland.

– Det som er viktig for meg er at vi har en god beredskap og tjeneste på alle de andre funksjonene slik som ambulansehelikopter og -fly, redningshelikoptre og politihelikoptre i Tromsø, sier hun.