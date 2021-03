Høyre-splittelsen vokser i nytt programutkast

Høyres programkomité, som ledes av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, har gjort en rekke endringer i det nye programutkastet. Blant annet er det lagt inn forslag om gründerpermisjon, et forenklingspanel for næringslivet og tiltak for å hjelpe flere i arbeid.

Men det nye utkastet synliggjør også saker som splitter partiet.

Alt i alt er det dissens i programkomiteen på elleve punkter, opp fra sju i førsteutkastet, som ble lagt fram i september i fjor.

Dissenser

Sakene der medlemmene i programkomiteen er uenige, er disse:

* Et mindretall i komiteen ønsker en gjennomgang og evaluering av skatte- og avgiftssystemet for petroleumsnæringen for å gjøre endringer for å skjerme staten for økt risiko. Dette punktet er nytt.

* Et mindretall i komiteen ønsker å stryke et punkt om å salg av alkohol opp til åtte prosent i dagligvarebutikker.

* Flertallet i komiteen går inn for et mål om å sørge for at budsjettstøtten i landbruket sikrer god balanse mellom tilskudd til produksjon og areal. Dette målet ble kun støttet av et mindretall i førsteutkastet. Mindretallet går nå inn for å gjøre budsjettstøtten mer produksjonsavhengig og mindre arealavhengig.

* Flertallet i komiteen går inn for å redusere statens eierskap i Equinor, men beholde en majoritet av aksjene. Mindretallet vil stryke dette punktet.

* Flertallet i komiteen går inn for at mobilbruk i skoletimene som hovedregel skal forbys, med mindre læreren tillater det som en del av undervisningsopplegget. Dette fikk kun støtte fra mindretallet i førsteutkastet. Det alternative forslaget, som nå kun støttes av et mindretall i komiteen, er å la den enkelte rektor bestemme reglene for mobilbruk på sin skole.

* Et mindretall i komiteen ønsker å åpne opp for generell bevæpning av politiet. Denne dissensen er ny.

* Et mindretall i komiteen går inn for å stryke et punkt i programutkastet om å oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester. Denne dissensen er ny.

* Et mindretall i komiteen går inn for å slå sammen flere kommuner. Denne dissensen er ny.

* Programkomiteen går inn for å legge ned fylkeskommunen, men et mindretall vil avvente til etter neste stortingsperiode.

* Flertallet i komiteen vil fjerne konstantstøtten, men innføre en ventestøtte til foreldre som venter på å få barnehageplass. Mindretallet vil beholde kontantstøtten.

* Flertallet i komiteen går inn for å bevare enerettsmodellen og Norsk Tippings ansvarlige pengespillmodell. Mindretallet ønsker i stedet en modell inspirert av Danmark og Sverige.

Strid om formuesskatt

Mandag kom det i tillegg fram at programkomiteen ikke går videre med vedtaket fra Høyres landsmøte i fjor om å fjerne formuesskatten helt.

– Det går vi nå bort ifra. Vi mener at det ikke er rom for å prioritere det i neste periode. Det er et viktig prinsipp at alle skal skatte etter evne, sa komitéleder Linda Hofstad Helleland til Aftenposten.

Høyre vil fortsatt fjerne formuesskatten på såkalt arbeidende kapital, det vil si aksjer og driftsmidler som maskiner, bygninger og traktorer.

Det nye partiprogrammet skal behandles og vedtas på Høyres landsmøte 13.–16. mai.

Fylkene har nå frist til 21. april til å komme med endringsforslag.

