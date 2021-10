Høyre med protestbrev til EU om Arktis

– Helt kunnskapsløst om den norske delen av Arktis.

Det er beskrivelsen Thorheim bruker om EU-kommisjonens krav om stans i utvinningen av kull, olje og gass i Arktis og tilgrensende regioner. EU-kommisjonen fremmer kravet i en ny plan for Arktis som ble lagt fram i forrige uke.

Nå vil Thorheim sende brev til kommisjonens president Ursula von der Leyen for å ta til motmæle.

– Vi har en stor energikrise, påpeker stortingspolitikeren.

– Hvis vi da skulle ha stoppet gassen fra Barentshavet, så ville det ha forverret situasjonen enda mer for europeere, sier han.

Gassleveranser fra nord

I brevet påpeker Thorheim at Norge utvinner gass fra bunnen av isfrie farvann i Barentshavet.

«Det går mange skip med naturgass (LNG) ut fra Hammerfest. Hver skipslast gir over 55.000 europeiske husstander energi til å varme boligen sin og lage middag over et helt år», skriver han.

Brevet er ennå ikke sendt, men NTB har fått lese manuset. Thorheim forteller at han planlegger å sende brevet på norsk, sammen med et sammendrag på engelsk.

Et hovedbudskap er at Europa trenger norsk gass for å løse energikrisen.

«Bortfall av naturgass fra den norske delen av Arktis, slik EU-dokumentet foreslår, vil forverre en allerede akutt situasjon for mange europeere», skriver han.

Kommisjonen viser til Paris-mål

Annonse

I kommisjonens begrunnelse for kravet fastslås det at hvis klimamålene fra Parisavtalen skal nås, så må kull, olje og gass bli liggende under bakken – også i de arktiske områdene.

«For å oppnå dette skal kommisjonen samarbeide med partnere for en multilateral juridisk forpliktelse til ikke å tillate noen videre utvikling av hydrokarbonreserver i Arktis eller tilgrensende regioner, og til ikke å kjøpe slike hydrokarboner hvis de skulle produseres», skriver EU-kommisjonen i planen.

Et første steg kan ifølge kommisjonen være å bygge videre på moratorier som allerede er innført i deler av Arktis i USA, i Canada og på Grønland.

Mangfoldig Arktis

Noe av det som får Thorheim til å reagere, er at EU-kommisjonen ikke differensierer mellom ulike deler av Arktis – og heller ikke definerer tydelig hvordan Arktis skal avgrenses geografisk.

Han viser til at Norge har et helt annet forvaltningsregime enn for eksempel Russland, og at norske farvann er påvirket av Golfstrømmen og derfor isfrie langt nord.

– Fra norsk side må vi forklare disse sammenhengene. Det er derfor jeg sender dette brevet, sier Thorheim, som selv er fra Bodø i Nordland.

Kritiserer regjeringens svar

Thorheim ber også regjeringen komme på banen og blankt avvise kommisjonens krav.

Han reagerer spesielt på det han kaller et «ullent» svar fra olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) på et skriftlig spørsmål fra SVs Lars Haltbrekken, som for sin del har utfordret regjeringen til å støtte kravet om oljestans i Arktis.

«Skulle det komme en konkret henvendelse fra EU, vil vi ta stilling til den og dens ordlyd når den måtte foreligge», skriver Persen i svaret.

Thorheim mener statsråden burde uttalt seg tydeligere.

– Det er veldig spesielt når en ny regjering ikke står opp for grunnleggende nasjonale interesser i Nord-Norge og nordområdene, sier han.

(©NTB)