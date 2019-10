Høyre ber Venstre holde seg til regjeringsplattformen

En ny klimakrangel er på trappene i regjeringen om hvor iskanten skal gå. Venstre vil flytte iskantsonen lenger sør, mens Fremskrittspartiet vil at den skal gå lenger nord.

Energipolitisk talsperson Tina Bru i Høyre sier til Dagens Næringsliv at hun minner regjeringspartnerne om at plattformen ligger til grunn.

– Først og fremst så er jeg vel ikke så overrasket over at Venstre står her. Men de må, som alle oss andre, også forholde seg til regjeringsplattformen, sier Bru til avisen.

Annonse

I regjeringsplattformen står det at den skal «fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum».

– Venstre forholder seg til regjeringsplattformen. Men spørsmålet om åpning av Barentshavet nord er ikke avklart her. Den avklaringen kommer i forvaltningsplattformen til våren, og Venstres holdning er klar: Barentshavet nord bør ikke åpnes av hensyn til både klima og natur, sier klimaminister Ola Elvestuen (V) til avisen.

(©NTB)