Høypatogen fugleinfluensa påvist hos ville fugler i Holmestrand kommune

Fuglene ble funnet ved båthavna i Holmestrand, og ble prøvetatt 23. juni, skriver Mattilsynet.

Høypatogen betyr at viruset er sterkt sykdomsfremkallende.

Mattilsynet arbeider nå med å innføre portforbud for fjærfe og andre fugler holdt i fangenskap i Holmestrand og Horten kommuner for å hindre smitte. Det vil si at dyrene skal holdes innendørs for å hindre at de blir smittet fra ville fugler.

Fugleinfluensa er en alvorlig og svært smittsom sykdom. Flere ville fugler i området har vist tegn på sykdommen, opplyser Mattilsynet.

Nærkontakt med ville fugler i området må unngås. Samtidig ber Mattilsynet om at man ikke starter å mate ville fugler i parker og ved innsjøer.