Høyesterett avviste anke fra oppdrettsselskap

Selskapet ble i november i fjor dømt for å ha tappet vann fra Jagedalsvatnet i Flora kommune, slik at det endte 130 centimeter under laveste reguleringsgrense.

Selskapet ble i Gulating lagmannsrett dømt for brudd på både naturmangfoldloven og vannressursloven og fikk et forelegg på 250.000 kroner og inndragning på 1,8 millioner kroner.

Selskapet produserer laksesmolt på Vestlandet og har rett til å tappe ferskvann fra et nærliggende vann til bruk i produksjonen, men bare ned til en angitt grense.

Tappingen var et tiltak for å berge 1,7 millioner lakseyngel i en periode med lite vann i august 2014. Selskapet hadde ikke konsesjon til tappingen, og de fikk heller ikke rettens medhold da de viste til nødretten i sitt forsøk på å berge egen næring. I dommen fra lagmannsretten heter det at tappingen førte til at deler av et naturreservat ble tørrlagt, med døde dyr og planter som konsekvens.

Etter Høyesteretts syn var det ikke grunnlag for straffrihet på grunn av nødrett eller bortfall av straff på grunn av foreldelse. Høyesterett er dermed enig i at vilkårene for straff er oppfylt, og selskapets anke ble forkastet.

