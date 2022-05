Høyeste bensinpris noensinne i Norge

Både Circle K og Shell opplyser til kanalen at bensinprisene tirsdag er de høyeste noensinne i Norge.

– Av konkurransehensyn kan vi ikke oppgi eksakte priser, verken dagens eller historiske priser, men det jeg kan si, er at prisnivået vi så i formiddag på bensin på over 27 kroner, er det høyeste noensinne i Norge, sier kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K.

Dette bekrefter også kommunikasjonssjef Lillian Aasheim i St1, som driver landets Shell-stasjoner.

– Prisrekorden på bensin kom i dag, etter flere oppganger den siste tiden på grunn av lav produksjon i forhold til etterspørsel, pluss økt oljepris, sier Aasheim.

Hun legger til at prisen notert klokka 12 tirsdag var 27,22 kroner på bemannede stasjoner.

– Ufattelig

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp), som sitter i finanskomiteen, ber finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) reagere.

– Det er ufattelig og ikke til å tro at Vedum sitter i ro og ikke vil gjøre noe med de rekordhøye prisene. Snart må jo folk ta opp forbrukslån for å fylle tanken. Nå må finansministeren på banen. Sjelden har noen vært så tydelig i opposisjon som han, og så spak i posisjon, sier han til NTB.

Han peker på at politikere har muligheten til å detaljstyre høye avgifter.

– Å fylle tanken gjør nå et kraftig innhogg i familieøkonomien for vanlige folk, og for næringslivet, men med et pennestrøk kan Vedum endre avgiftsnivået. Det handler kun om politisk vilje. Den viljen hadde Vedum før valget, og han vant valget på lovnader om billigere bensin, sier Steffensen.

30 kroner literen

Sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea sa til TV 2 mandag at bensinprisene kommer til å stige dersom EU vedtar oljeembargo mot Russland, noe EU nettopp har gjort. For Norge gir dette store inntekter.

– Det er en helt utrolig situasjon, både for oljeselskapene og staten, som trekker inn 80 prosent av overskuddet i olje- og gassbransjen. Dette året vil vi kunne overføre svært mye penger til oljefondet, sier analysesjef Per Magnus Nysveen i Rystad Energy til E24.

Han sier at vi må belage oss på en sommer med høye bensinpriser

– 30 kroner literen er nå sannsynlig. Før var dette kanskje et worst case-scenario, men nå er det sannsynlig at vi enkelte dager og steder i Norge vil bikke 30 kroner literen i sommer, sier Nysveen.