Høye diesel- og bensinpriser blir den nye normalen

Bensinprisen har vært over 20 kroner mange steder i landet den siste tiden. Ingenting tyder på at prisen på diesel og bensin vil falle med det første, skriver NRK.

Peder Eftestøl i Lyngdal er en av bilistene som reagerer på den høye prisen på drivstoff om dagen.

– Det merkes godt på lommeboka. Jeg kjører mindre enn før. Du skal ikke kjøre mye før det blir veldig dyrt, sier han til statskanalen.

Eftestøl viser til et bilde han tok på en bensinstasjon i september 2020. Da kostet det 10,89 kroner literen for diesel, og 11,89 kroner literen for bensin.

Analysesjef i Rystad Energy, Per Magnus Nysveen, har dårlige nyheter for de som håper på priser ned mot ti kroner literen igjen.

– Prisnivået de neste to årene vil nok være relativt høyt, sier han til NRK.

Nysveen legger imidlertid til at det er ingen fare for at prisene vil gå noe særlig mer opp nå.