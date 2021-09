Hovedmannen i Lime-saken dømt til åtte års fengsel

Dommen falt fredag – hele to år etter at lagmannsretten startet sin behandling av ankene i den omfattende menneskehandelsaken høsten 2019.

Tolv personer har stått tiltalt – 14 personer er fornærmet i saken. Ni av de tiltalte nektet straffskyld da ankebehandlingen startet, mens tre innrømmet delvis straffskyld.

Hovedtiltalte Sajjad Hussain (44) var eier og sjef for dagligvarekjeden Lime, og var tiltalt for grov menneskehandel ved at han hentet minst ti pakistanere til Norge for å jobbe for seg.

Statsadvokat Geir Evanger ba om at Hussain dømmes strengest av de tiltalte, til tolv års fengsel.

Nektet straffskyld

– Det er det store omfanget, både hva gjelder antallet fornærmede og tiden dette har foregått, som er begrunnelsen for påstanden om tolv års fengsel. Vi mener det er snakk om et voldsomt omfang. Ti av de fornærmede har jobbet under tvang, og det er snakk om sosial dumping for fire andre, sa Evanger til NTB da saken var under avslutning i fjor høst.

Hussain avviste ikke brudd på arbeidsmiljøloven, men har hele veien benektet å ha gjort seg skyldig i menneskehandel. Han ble dømt til ni års fengsel i tingrettens fellende dom.

En av de tiltalte – hvis sak ble behandlet separat på grunn av helseproblemer – ble frikjent av lagmannsretten før sommeren. Han ble i tingretten funnet skyldig i medvirkning til menneskehandel og dømt til to og et halvt års fengsel.

Historisk omfang

De tolv tiltalte er blitt forsvart av til sammen 25 advokater. Aktoratet består av i alt fem aktører. I tillegg kommer tre bistandsadvokater og fire tolker. Rent fysisk hadde ikke domstolen plass til alle som skulle ha en rolle i hovedforhandlingen, og måtte bygge om den største rettssalen i det gamle bygget før retten kunnes settes.

Koronautbruddet i fjor førte til betydelige forsinkelser i saksgangen, men Evanger kjenner likevel ikke til noen annen sak i norsk rettshistorie som har hatt et slikt omfang og varighet som Lime-saken.

Når lagmannsretten nå avsier dom, er det over fem og et halvt år siden den begynte sin gang gjennom rettssystemet, da Oslo tingrett startet sin behandling.