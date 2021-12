Hotellkjede bønnfaller regjeringen om lønnsstøtte

– Bransjen vil ikke tåle en ny nedbemanningsrunde, sier administrerende direktør Torgeir Silseth i hotellkjeden Nordic Choice.

– Vi har i høst jobbet for å bygge opp igjen troen på bransjen blant de ansatte, men må vi permittere på ny, er det arbeidet fullstendig rasert, sier han.

Silseth forteller at konsernet ennå ikke har sendt ut permitteringsvarsel til sine ansatte, men viser til at avbestilte julebord, møter, konferanser og overnattinger legger press på bransjen.

– For bedriftene vil det helt klart være mest økonomisk fornuftig å permittere, men vi ønsker mye heller å holde folk i arbeid gjennom en lønnsstøtteordning, sier Silseth.

Den Petter Stordalen-eide hotellkjeden har tidligere fått utbetalt millionstøtte gjennom kompensasjonsordningen for næringslivet, men er nå avskåret fra dette, opplyser Silseth.

Kaller inn til hastemøte

Hotellsjefen stiller seg dermed bak kravet som er fremmet av blant annet LO, NHO og Virke om en lønnsstøtteordning der staten tar en del av lønnskostnadene for kriserammede bedrifter. Formålet er å gjøre det lettere for bedriftene å unngå permitteringer.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har invitert partene i arbeidslivet til et møte om koronasituasjonen fredag, opplyser Finansdepartementet.

Regjeringen har foreslått å gjeninnføre den samme kompensasjonsordningen for næringslivet som Solberg-regjeringen skrudde sammen da Norge stengte ned i fjor, i tillegg til en milliard ekstra i krisemidler til kommunene.

I forhandlinger

Men regjeringen må ha Stortingets støtte, noe som i praksis betyr at de må bli enige med SV – og SV vil ha lønnsstøtte.

SV-leder Audun Lysbakken sier til VG torsdag kveld at de er i forhandlinger med regjeringen hvor dette er tema.

– Jeg kan bekrefte at vi allerede er i gang med samtaler med regjeringspartiene om krisepakkene. Det er en sentral innvending fra oss at de legger opp til en videreføring av en kompensasjonsordning som vi er kritisk til, sier Lysbakken.

SV er kritisk til at bedrifter som har mottatt krisestøtte gjennom den statlige kompensasjonsordningen, samtidig har tatt ut mer i utbytte enn før pandemien, og har bedt regjeringen legge begrensninger på dette.

Mulig kompromiss

Regjeringen har hittil ikke gitt noen løfter om lønnsstøtte, men overfor VG åpner Senterpartiets finanspolitiske talsperson Geir Pollestad for et kompromiss der lønnsstøtte kombineres med kompensasjonsordningen.

– Hvis det er mulig å gjøre på en god måte, så er det noe vi skal vurdere når ordningen skal oppdateres fram mot januar. Vi ønsker primært at bedriftene skal beholde de ansatte, altså ikke permittere dem, sier Pollestad, som er redd lønnsstøtte vil gjøre at folk må gå på jobb uten å ha noe å gjøre.

Advarer SV

Venstre advarer på sin side SV mot å inngå kompromisser med regjeringen og oppfordrer partiet til å heller danne flertall med opposisjonen.

– Det er viktig at SV ikke låser seg til partier vi vet at ikke vil ha denne ordninger, og som sikkert vil gjøre det de kan for å begrense den, sier Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre, til NTB.

Foruten SV og Venstre har også Rødt, Høyre og Fremskrittspartiet tatt til orde for en eller annen form for lønnsstøtteordning. De fem partiene har til sammen 86 mandater på Stortinget og dermed flertall.

Bjørlo sier at Venstre er innstilt på å tvinge lønnsstøtte gjennom i Stortinget.

– Det er det viktigste tiltaket nå og prioritet én å få på plass. Lønnsstøtte er det eneste virkemiddelet som kan hindre at titusenvis av folk i serveringsbransjen står uten jobb, sier Bjørlo.

Rødt har varslet at partiet vil fremme et forslag om lønnsstøtteordning når Stortinget møtes på nytt på mandag.