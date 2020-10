Hotellene fortsatt hardt rammet av pandemien

Særlig gjelder det byene, der Oslo har den største nedgangen i overnattinger.

Det var 3,5 millioner overnattinger i hoteller og andre overnattingssteder i august i år. Det er 29 prosent færre enn i fjor. Utenlandske overnattinger falt med 70 prosent, mens tilbakegangen for norske turister var på 1,8 prosent, viser tallene fra SSB.

NHO understreker at situasjonen er svært dramatisk for hotell- og overnattingsbransjen.

– August-tallene viser en bråstopp for høstsesongen for hotell- og overnatting, og at myndighetene reduserte kompensasjonsordningen for tidlig. Nå haster det å få på plass en kompensasjon for reiselivet på et nivå som gjør at vi berger sunne bedrifter og arbeidsplasser, sier direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Regjeringen innførte nye støtteordninger for reisebransjen fra 1. september.

Blant overnattingsstedene gikk det best for campingplasser, som tradisjonelt har flest nordmenn. De utenlandske turistene som uteble, er tradisjonelt fra Tyskland, Nederland, USA og Sverige.